Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

Photo: © photonews
Comme ses frères, Camil Mmae a été formé au Standard. Il évolue désormais aux Pays-Bas et suscite de l'intérêt outre-Manche.

Frangin de Samy Mmae (Qarabag), Ryan Mmae (Omonia Nicosie) et Jack Mmae (Hosingen), Camil Mmae a fait presque toutes ses classes au Standard, où il a été formé jusqu'à ses 18 ans. Luka Elsner l'avait même fait rentrer au jeu pour une minute à l'occasion d'un match de l'équipe première contre le Beerschot en mars 2022.

Le jeune ailier droit a ensuite fini son écolage du côté de Bologne. Il y a un peu moins de deux ans, il a posé ses valises du côté du MVV Maastricht, désireux d'obtenir du temps de jeu en équipe fanion.

Dans un club qui a toujours souri aux espoirs de Pro League souhaitant lancer leur carrière professionnelle, l'ancien international U20 marocain a montré de quoi il était capable, avec 11 buts et 3 assists en 29 matchs la saison dernière.

Encore une belle marge de progression

Il semble vouloir confirmer, avec déjà 3 buts et 4 assists en deuxième division néerlandaise lors de cet exercice. Et encore, le garçon est capable de mieux : "Il réalise des choses fantastiques, mais il doit être plus productif. Je pense qu'il a un potentiel bien supérieur à ce qu'il montre actuellement. Je travaille avec lui pour qu'il démontre ses qualités de façon constante, et non pas seulement de temps à autre. Qu'il soit conscient de sa position sur le terrain et des exigences du match à chaque instant", le décrit son entraîneur Peter van den Berg.

Son profil a en tout cas attiré l'attention de plusieurs recruteurs, notamment en Angleterre. Le média De Limburger rapporte ainsi un intérêt de Barnsley, actif en League One, le troisième échelon du football anglais. Sa fin de contrat en juin prochain en fait une cible intéressante.

