Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

La Coupe du Monde de nos U17 a pris fin hier contre le Portugal. Les ambitions du groupe étaient pourtant très hautes.

Le tirage au sort n'a pas vraiment été clément avec le Portugal dès les huitièmes de finale. Malgré cela, les Diablotins rêvaient tout haut d'aller jusqu'au bout, à l'image de Nathan De Cat qui rêvait de gagner le tournoi et était même déjà questionné sur sa participation en cas de finale à jouer.

Il faut dire qu'avec l'Anderlechtois accompagné de Jorthy Mokio mais aussi Mohammed El Adfaoui (La Gantoise), notre équipe U17 avait encore plus fière allure. Mais la prestation contre les Portugais n'a pas été à la hauteur de l'événement.

"Si vous dites à l'avance que vous voulez remporter le titre mondial, vous vous devez de montrer plus que cela. Perdre contre le champion d'Europe n'est certainement pas une honte sur le papier, mais tout le monde repart tout de même très déçu. C'est aussi mon cas", affirme Franky Van der Elst dans Foxpop.

Trop peu de dynamisme dans l'équipe

"Je m'attendais à voir quelque chose qui laisserait penser qu'ils avaient effectivement une chance de remporter le titre mondial - même s'ils avaient fini par perdre - mais cela manquait vraiment", poursuit l'ancien Diable Rouge.

Même les trois renforts n'ont pas laissé un souvenir impérissable : “Je trouvais l'arrivée de ce trio un peu comme un cadeau empoisonné. Ils sont venus en pensant qu'ils pourraient aider leur pays à décrocher le titre mondial. Cela a évidemment créé plus de pression et cela se voyait un peu pendant le match. Il n'y avait pas de dynamisme".