Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Fraîchement appelé chez les Diables Rouges par Rudi Garcia, l'attaquant du Club de Bruges suscite l'intérêt de Stuttgart. Né en Allemagne, le joueur de 21 ans pourrait réaliser le premier grand transfert de sa carrière.

Malgré la concurrence de Nicolo Tresoldi, Roméo Vermant occupe désormais une place de choix dans le groupe de Nicky Hayen au Club de Bruges. L'attaquant de 21 ans a déjà pris part à 18 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour quatre buts et deux passes décisives.

Malgré sa blessure, Vermant a donc su accumuler du temps de jeu et lancer son compteur personnel, ce qui lui a valu une première sélection de Rudi Garcia chez les Diables Rouges.

Roméo Vermant pisté en Bundesliga

Une belle reconnaissance, qui pourrait s'accompagner d'un premier grand transfert. Important en Ligue des Champions et désormais Diable Rouge, Roméo Vermant commence à susciter l'intérêt de l'un ou l'autre club du top 5 européen.

Selon les informations de Sky Germany, Stuttgart aurait noté le nom de l'attaquant né à Gelsenkirchen, pendant que son père, Sven, évoluait à Schalke 04. Une première approche hivernale serait possible.

Roméo Vermant est estimé à huit millions d'euros sur Transfermarkt, mais il y a fort à parier que le Club de Bruges fera monter les enchères pour libérer son nouvel international. Les Blauw & Zwart pourraient réclamer, au minimum, dix millions d'euros.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
VFB Stuttgart
Romeo Vermant

Plus de news

LIVE : Le Kazakhstan a frôlé le 2-0... match difficile pour les Diables Live

LIVE : Le Kazakhstan a frôlé le 2-0... match difficile pour les Diables

15:39
Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

15:30
La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

15:00
Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

13:00
Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

14:30
1
"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

12:40
1
Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

12:20
Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

12:20
De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

12:00
Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

11:30
Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

10:30
3
🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

09:30
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

09:00
Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

07:40
Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

08:30
Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

08:00
Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

07:00
Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

07:20
🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

06:30
Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

23:00
Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

22:00
Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

22:30
Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

21:40
Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

21:20
Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

21:00
Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

20:00
Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

20:36
3
Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

18:00
Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

19:30
L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté" Analyse

L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

19:00
La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

18:20
"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

18:40
Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved