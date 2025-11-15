Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Fraîchement appelé chez les Diables Rouges par Rudi Garcia, l'attaquant du Club de Bruges suscite l'intérêt de Stuttgart. Né en Allemagne, le joueur de 21 ans pourrait réaliser le premier grand transfert de sa carrière.

Malgré la concurrence de Nicolo Tresoldi, Roméo Vermant occupe désormais une place de choix dans le groupe de Nicky Hayen au Club de Bruges. L'attaquant de 21 ans a déjà pris part à 18 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour quatre buts et deux passes décisives.

Malgré sa blessure, Vermant a donc su accumuler du temps de jeu et lancer son compteur personnel, ce qui lui a valu une première sélection de Rudi Garcia chez les Diables Rouges.

Roméo Vermant pisté en Bundesliga

Une belle reconnaissance, qui pourrait s'accompagner d'un premier grand transfert. Important en Ligue des Champions et désormais Diable Rouge, Roméo Vermant commence à susciter l'intérêt de l'un ou l'autre club du top 5 européen.

Selon les informations de Sky Germany, Stuttgart aurait noté le nom de l'attaquant né à Gelsenkirchen, pendant que son père, Sven, évoluait à Schalke 04. Une première approche hivernale serait possible.

Roméo Vermant est estimé à huit millions d'euros sur Transfermarkt, mais il y a fort à parier que le Club de Bruges fera monter les enchères pour libérer son nouvel international. Les Blauw & Zwart pourraient réclamer, au minimum, dix millions d'euros.