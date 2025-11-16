Après Romeo Vermant, un autre joué formé à Bruges devient international à la suite de son père

Beau week-end pour la formation brugeoise. Alors que Romeo Vermant est devenu Diable Rouge, Paul Okon a de son côté disputé ses premières minutes pour l'Australie.

Romeo Vermant a disputé ses premières minutes sous le maillot des Diables Rouges, ce samedi à Astana. Un grand moment pour le fils de Sven Vermant, qui est devenu le 9e joueur belge à être international à la suite de son père.

Et Vermant n'est pas le seul joueur formé à Bruges à être devenu international ce week-end. En effet, lors du match entre le Venezuela et l'Australie, qui se tenait dans la nuit de samedi à dimanche, Paul Okon (20 ans) a disputé ses premières minutes pour l'Australie.

Gianluca Okon évolue toujours à Bruges

Paul Okon-Engstler, pour être complet, est le fils de Paul Okon (53 ans), ancien joueur du Club de Bruges et Soulier d'Or en 1995 avec les Blauw & Zwart. Il est né en Belgique et en 2019, il quitte l'académie de Sydney où il évoluait pour venir finir sa formation à Bruges.

Le jeune milieu défensif va finalement quitter le Club de Bruges avant de pouvoir y percer en A ou même en Futures, signant à Benfica en 2022. Là-bas, il joue 31 matchs avec les U23, avant de retourner en Australie l'été dernier, au Sydney FC.

Le nom de famille Okon, cependant, reste actif en Belgique : Gianluca Okon (16 ans) évolue toujours au Club et a même déjà joué pour le Club NXT. Il a été élu l'année passée meilleur joueur de la célèbre KDB Cup.