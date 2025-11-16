Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Romeo Vermant est monté au jeu ce samedi face au Kazakhstan. Un moment qu'il n'oubliera jamais, peu importe le résultat, et qui le fait rentrer dans un cercle très fermé.

Romeo Vermant n'a pas pu éviter un match nul dans le froid d'Astana ce samedi. Monté au jeu, l'attaquant du Club de Bruges a pourtant eu une grosse occasion en fin de match, bien trouvé par Alexis Saelemaekers plein axe. Mais Vermant se souviendra malgré tout à jamais de ce 15 novembre 2025.

En devenant Diable Rouge, Vermant est également entré dans l'histoire du football belge, intégrant un cercle assez fermé. Il est en effet le fils de Sven Vermant, lui aussi international et qui avait d'ailleurs fait ses débuts il y a 30 ans, lors d'une victoire belge en Arménie. Il sera ensuite 18 fois Diable, de 1995 à 2004.

La pas si longue liste des "Diables fils de Diables"

Romeo Vermant est dès lors le 9e fils de Diable Rouge à imiter son père et à devenir international également. Nombre de ces duos père-fils ont été oubliés aujourd'hui : Louis Saeys, légende du Cercle de Bruges, a été international de 1907 à 1914, suivi par son fils André en 1933-1934 ; Léopold et Marcel Dries, légendes de Berchem, ont été Diables en 1924-1925 et de 1953 à 1959 ; Honoré Martens a été Diable une fois en 1938, son fils Maurice, ex-Anderlechtois, 26 fois de 1971 à 1980. 

Guy Thys, sélectionneur de légende, a également été Diable deux fois, on l'oublie parfois - et son père, Ivan Thys, ancien attaquant du Beerschot, l'avait été à 20 reprises de 1921 à 1926. Alfons et Philippe Haagdoren (star de Lommel et du Beerschot dans les années 90-00) ont quant à eux été Diables une fois chacun. 

La suite, enfin, est plus connue avec Jan et Gert Verheyen, Jos et Koen Daerden et, bien sûr, Erwin et Kevin Vandenbergh. Anecdote assez drôle : Daerden et Vandenbergh avaient tous deux fait leurs débuts en même temps, en 2007, contre la Tchéquie. Romeo Vermant est le premier "fils de" à leur succéder.  

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
FC Bruges
KRC Genk
Romeo Vermant

Plus de news

Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

Un Diable ne mâche pas ses mots : "Tout le monde doit faire mieux, y compris l'entraîneur"

08:00
"J'ai été un peu surpris" : Hans Vanaken révèle comment il a appris qu'il serait capitaine

"J'ai été un peu surpris" : Hans Vanaken révèle comment il a appris qu'il serait capitaine

21:20
2
"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

"Quel intérêt ?" : Rudi Garcia répond aux sous-entendus qui planent autour de Thibaut Courtois

07:30
Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

Arthur Theate chahuté au nord du pays : "Wout Faes n'a jamais commis de telles erreurs, et pourtant..."

21:00
2
Le coup de sang de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter très cher et gâcher sa fin de carrière internationale

Le coup de sang de Cristiano Ronaldo pourrait lui coûter très cher et gâcher sa fin de carrière internationale

08:20
La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

La hiérarchie des gardiens doit-elle être revue ? Matz Sels a son explication pour le but encaissé

20:00
Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

19:30
Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

Les Diables étaient-ils assez préparés ? L'explication du staff de Rudi Garcia

18:20
5
La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

17:45
9
"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

18:00
La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

La fête est reportée : menés, les Diables Rouges se contentent du match nul au Kazakhstan !

16:59
Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

13:30
La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

15:00
1
Brian Riemer passe à côté de la montre en or, l'Espagne déroule : les résumés de la soirée

Brian Riemer passe à côté de la montre en or, l'Espagne déroule : les résumés de la soirée

23:00
Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

14:30
2
De future star du football belge à une fin de carrière à 26 ans : "J'avais des crises d'angoisse"

De future star du football belge à une fin de carrière à 26 ans : "J'avais des crises d'angoisse"

22:30
Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

Les Diables ont croisé un phénomène : buteur contre la Belgique, il a déjà signé chez un géant européen

18:40
2
"Le Standard n'est qu'une étape pour lui" : un membre du staff voit très grand pour Vincent Euvrard

"Le Standard n'est qu'une étape pour lui" : un membre du staff voit très grand pour Vincent Euvrard

21:40
Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga et Emilio Ferrera font grise mine : les résumés de D1 ACFF

Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga et Emilio Ferrera font grise mine : les résumés de D1 ACFF

22:00
🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

16:30
Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

15:30
2
L'état de Rafiki Saïd, une inquiétude majeure pour Vincent Euvrard : pourquoi le Standard en a autant besoin

L'état de Rafiki Saïd, une inquiétude majeure pour Vincent Euvrard : pourquoi le Standard en a autant besoin

20:30
De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

12:00
Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

🎥 "Les supporters, ils pensent que c'est Messi" : la grosse pression subie par Lucas Stassin à Saint-Etienne

19:00
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

14:00
Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

11:30
Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

15/11
Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

17:30
1
Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

15/11
Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

16:00
Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

13:00
"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

12:40
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

12:20
Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

14/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved