Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

Romeo Vermant est monté au jeu ce samedi face au Kazakhstan. Un moment qu'il n'oubliera jamais, peu importe le résultat, et qui le fait rentrer dans un cercle très fermé.

Romeo Vermant n'a pas pu éviter un match nul dans le froid d'Astana ce samedi. Monté au jeu, l'attaquant du Club de Bruges a pourtant eu une grosse occasion en fin de match, bien trouvé par Alexis Saelemaekers plein axe. Mais Vermant se souviendra malgré tout à jamais de ce 15 novembre 2025.

En devenant Diable Rouge, Vermant est également entré dans l'histoire du football belge, intégrant un cercle assez fermé. Il est en effet le fils de Sven Vermant, lui aussi international et qui avait d'ailleurs fait ses débuts il y a 30 ans, lors d'une victoire belge en Arménie. Il sera ensuite 18 fois Diable, de 1995 à 2004.

La pas si longue liste des "Diables fils de Diables"

Romeo Vermant est dès lors le 9e fils de Diable Rouge à imiter son père et à devenir international également. Nombre de ces duos père-fils ont été oubliés aujourd'hui : Louis Saeys, légende du Cercle de Bruges, a été international de 1907 à 1914, suivi par son fils André en 1933-1934 ; Léopold et Marcel Dries, légendes de Berchem, ont été Diables en 1924-1925 et de 1953 à 1959 ; Honoré Martens a été Diable une fois en 1938, son fils Maurice, ex-Anderlechtois, 26 fois de 1971 à 1980.

Guy Thys, sélectionneur de légende, a également été Diable deux fois, on l'oublie parfois - et son père, Ivan Thys, ancien attaquant du Beerschot, l'avait été à 20 reprises de 1921 à 1926. Alfons et Philippe Haagdoren (star de Lommel et du Beerschot dans les années 90-00) ont quant à eux été Diables une fois chacun.





La suite, enfin, est plus connue avec Jan et Gert Verheyen, Jos et Koen Daerden et, bien sûr, Erwin et Kevin Vandenbergh. Anecdote assez drôle : Daerden et Vandenbergh avaient tous deux fait leurs débuts en même temps, en 2007, contre la Tchéquie. Romeo Vermant est le premier "fils de" à leur succéder.