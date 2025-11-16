Dick Advocaat absent pour raisons personnelles alors que sa sélection peut vivre un moment historique

Dick Advocaat absent pour raisons personnelles alors que sa sélection peut vivre un moment historique
Photo: © photonews

Si Curaçao ne perd pas face à la Jamaïque, dans la nuit de mardi à mercredi, la minuscule nation caribéenne sera qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Un moment absolument historique... que le sélectionneur Dick Advocaat ne vivra pas sur place.

Dick Advocaat et les départs inopinés, c'est quelque chose que la Belgique connaît bien. On se rappelle ainsi qu'en 2010, après 5 matchs seulement à la tête des Diables Rouges, "Tricky Dick" était parti pour la Russie, séduit par de meilleures conditions financières.

Désormais, c'est pour des raisons bien plus tristes et indépendantes de sa volonté qu'Advocaat va manquer l'ultime match qualificatif de Curaçao, dont il est sélectionneur. Comme le relaie le Algemeen Dagblad, il a en effet dû rentrer aux Pays-Bas pour d'urgentes circonstances familiales. 

"C'est une décision difficile de devoir abandonner les gars, et je l'ai prise le coeur lourd. Mais ma famille est plus importante que le football", explique Dick Advocaat. Aucun détail n'a été donné concernant les circonstances qui ont forcé ce départ. 

Mais le sélectionneur de Curaçao restera en contact "étroit" avec son staff, assure-t-il. "J'ai toute confiance en mon groupe", précise Advocaat.

Si Curaçao ne perd pas mercredi contre la Jamaïque, cette petite île des Caraïbes, qui fait partie des Pays-Bas en tant qu'état indépendant, écrira l'histoire en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2026, une première. 

12:00
11:30
2
2
