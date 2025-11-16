Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le mercato d'hiver arrive et les rumeurs commencent à apparaître un peu partout en Europe. L'une d'elles parle de Rafa Silva, qui serait lié au Club de Bruges.

Selon la presse turque, Rafa Silva serait lié à un possible départ vers le Club de Bruges. L’attaquant portugais, qui ne joue plus pour la sélection nationale depuis quelques années, souhaiterait mettre fin à son aventure au Besiktas JK.

Concurrence sur le marché

En plus des Blauw en Zwart, d’autres clubs seraient intéressés. Les médias turcs disent que plusieurs équipes suivent Silva. Grâce à son expérience internationale, il attire beaucoup d’attention.

Même s’il a un contrat avec Besiktas jusqu’à la mi-2027, certains signes montrent qu’il veut partir. Il ne serait plus satisfait de sa situation au club.

Le Club de Bruges est cité dans le dossier, mais il ne serait pas trop intéressé par le joueur.

Rafa Silva et le marché des transferts

Selon Transfermarkt, Silva est évalué à 7 millions d’euros.Il faudra attendre le début du mercato hivernal pour voir si cette piste devient plus concrète. L'ancien international Portugais a 30 ans.