Vingt ans et déjà papa : un jeune du RSC Anderlecht annonce la naissance de son premier enfant

Tristan Degreef n'est pas précoce que sur le terrain. L'ailier du RSC Anderlecht, 20 ans seulement, a annoncé la naissance de son premier enfant.

Carnet rose au RSC Anderlecht. Via les réseaux sociaux, Tristan Degreef (20 ans) et sa compagne Alysson de Sa Ferreira ont annoncé la naissance, ce 14 novembre, de leur premier enfant. Il s'agit d'un petit garçon, prénommé Jay.

La nouvelle de la grossesse d'Alysson avait déjà été annoncée par Degreef en juin dernier, peu de temps après la fin d'une première saison complète en équipe A pour le jeune produit de Neerpede. Il comptait alors 29 matchs pour 3 buts et 3 assists.

Degreef papa, Bertaccini bientôt aussi

Alors qu'il n'est actuellement pas repris par Gill Swerts avec les Espoirs, Tristan Degreef va donc pouvoir profiter de cette trêve internationale pour rester auprès de sa compagne et de leur nouveau-né, avant de retrouver ses coéquipiers à Anderlecht.

Ce n'est pas le seul carnet rose au programme chez les Mauve & Blanc : dans la foulée de la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini avait annoncé la grossesse de son épouse Marie.

Côté terrains, Tristan Degreef joue moins cette saison sous Besnik Hasi. Il compte 16 apparitions, dont 5 titularisations seulement, toutes compétitions confondues. Sa paternité lui donnera-t-elle le coup de boost nécessaire ?