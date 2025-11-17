🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

Ce dimanche, la République démocratique du Congo a battu le Nigeria en finale des barrages africains et s'est qualifiée pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde. Après la rencontre, une altercation a éclaté entre le sélectionneur nigérian, Eric Chelle, et le banc congolais.

Le Congo se rapproche de la Coupe du monde. Ce dimanche, les Léopards ont vaincu le Nigeria aux tirs au but (1-1 après 120 minutes) et se sont qualifiés pour le barrage intercontinental du Mondial 2026.

En mars, au Mexique, ils participeront à un petit tournoi de six équipes, venues de cinq continents différents (il y aura deux nations d'Amérique du Nord et aucune nation européenne). Deux équipes se qualifieront via ce barrage pour la Coupe du monde 2026.

Un rite vaudou utilisé par le Congo ?

L’enjeu était donc énorme, ce dimanche à Rabat. À tel point qu’après la rencontre, juste après le penalty décisif frappé par Chancel Mbemba, une vive altercation a éclaté entre le sélectionneur nigérian, Eric Chelle, et le banc congolais.

Interrogé à ce sujet, Eric Chelle a évoqué… un rite vaudou des Congolais durant la séance de tirs au but. "Ce gars a fait ça pendant toute la séance", a-t-il déclaré au micro d’ESPN Africa et des autres médias présents.

C’est donc Eric Chelle qui s’est dirigé vers le banc de la RDC pour en découdre. Les rituels vaudous, éléments de superstition assez fréquemment utilisés sur le continent africain, ne sont pas bien perçus. Le vaudou y est souvent associé au mal et à la sorcellerie.