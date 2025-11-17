Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Le Sporting d'Anderlecht suit de près la situation de Mahamadou Sangaré, l'attaquant des U21 de Manchester City, qui pourrait être prêté cet hiver. Des clubs de Ligue 1 et de Bundesliga s'intéressent également à lui.

Au Sporting d’Anderlecht, le débat sur le remplacement de Kasper Dolberg a longtemps été sur la table. La place semblait d’abord promise à Luis Vazquez, mais l’attaquant argentin n’arrive toujours pas à convaincre.

Adriano Bertaccini s’étant blessé, c’est Mihajlo Cvetkovic qui a progressivement obtenu du temps de jeu. Une bonne chose, mais le Serbe étant encore très jeune et Bertaccini présentant un profil différent, la direction anderlechtoise est à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe.

Elle pourrait jeter son dévolu sur Mahamadou Sangaré, selon les informations de Sky Sports et du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Mais le club bruxellois n’est cependant pas le seul sur le dossier.

Un jeune talent de Manchester City prêté au Sporting d'Anderlecht ?

Attaquant de l’équipe U21 de Manchester City et titulaire en Youth League, la Ligue des champions des moins de 19 ans, le Franco-Malien passé par le centre de formation du PSG aurait trouvé un accord avec les Skyblues pour un prêt lors du mercato hivernal, dans le but d’obtenir du temps de jeu dans une équipe première en affrontant des adultes.

Impliqué dans 20 % des buts de l’équipe U21 de Manchester City et buteur à 12 reprises en Youth League, en comptant ses performances avec le Paris Saint-Germain et Manchester City, Mahamadou Sangaré suscite donc l’intérêt du Sporting d’Anderlecht, mais pas seulement. Des clubs de Ligue 1 et de Bundesliga seraient aussi attentifs à sa situation, toujours selon la même source. Une affaire à suivre.