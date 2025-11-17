Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Voici une nouvelle qui va ravir les supporters du FC Barcelone. Le Camp Nou s'apprête enfin à de nouveau accueillir un match du FC Barcelone.

Ce samedi, les Barcelonais affronteront l'Athletic Bilbao pour le compte de la treizième journée de Liga. Cette rencontre se déroulera au Camp Nou.

Le dernier match dans le stade mythique remonte à mai 2023, avant le début des travaux. Autant vous dire que les fans catalans attendaient ce rendez-vous avec impatience. "Seulement" 45 401 spectateurs pourront être accueillis, a cependant précisé le club catalan.

Des prix qui font réagir

Les prix des billets pour cette réouverture ont été dévoilés. La place la moins chère en tribune (non VIP) est de 199 euros tandis que la plus coûteuse est de 589. En VIP, il faudra débourser 750 ou 1000 euros.

Tarifs des billets pour le match Barça - Athletic Club au Camp Nou (Spotify) :



• 199 € – Gol Sur (tribune supérieure, 2e niveau)



• 199 € – Corner (tribune supérieure, 2e niveau)



• 209 € – Gol Sur (tribune inférieure, 2e niveau)



• 219 € – Corner (tribune inférieure, 2e… pic.twitter.com/pakPFC5w5u — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) November 17, 2025

Des tarifs qui font réagir les supporters espagnols. Beaucoup estiment ces prix trop onéreux. À noter que les membres du club ont tout de même une réduction de 20 %.

"Nous avons rêvé du retour. Maintenant, nous le vivons. Nous rentrons à la maison. Nous retournons au Spotify Camp Nou", écrit le FC Barcelone dans son communiqué sur les réseaux sociaux.