La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

Sacha Kljestan était visiblement heureux dimanche soir pour son ancien coéquipier à Anderlecht, Chancel Mbemba, qui a inscrit le penalty décisif pour la République démocratique du Congo. Il a cependant commis une mini-bourde.

"Super de revoir la RD Congo en Coupe du Monde pour la deuxième fois seulement," a avancé l'ancien mauve sur X pensant que les Congolais étaient déjà qualifiés pour le Mondial 2026. La République démocratique du Congo a bien remporté la finale des barrages africains face au Nigéria (1-1, 3-4 ap tab), mais devra encore disputer un mini-tournoi pour décrocher son billet.

L'équipe congolaise va disputer les barrages intercontinentaux. Six pays prendront part à ceux-ci. Les deux têtes de série seront directement qualifiées pour la finale tandis que les autres devront d'abord disputer une demi-finale avant d'affronter une tête de série. Deux formations décrocheront donc un billet pour le Mondial via ces barrages.

Chancel Mbemba, le héros salué par Sacha Kljestan

"Un grand salut à mon ancien coéquipier Chancel Mbemba pour avoir inscrit le penalty de la victoire qui les envoie au Mondial !", a conclu Sacha Kljestan dans sa publication. L'actuel Lillois a évolué à deux reprises dans l'équipe première des Mauves aux côtés de l'Américain.

Pas encore de Coupe du monde pour la RDC donc, mais cela se rapproche. Les barrages afin de connaître les deux qualifiés via ce mini-tournoi auront lieu en mars 2026.



Sacha Kljestan a d'ailleurs désormais retiré sa publication, s'étant rendu compte de sa petite bourde. Si vous vous demandez ce qu'il devient, l'ancien Mauve a raccroché les crampons le 5 janvier 2023 après une carrière longue de 17 ans.