La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

Photo: © photonews

Récemment interpellé en possession illégale d'une arme, Karim Adeyemi ne figure pas dans la liste de la Mansschaft pour la trêve internationale du mois de novembre. L'attaquant du Borussia Dortmund est libre, mais il a écopé d'une lourde amende.

Arrivé du RB Salzbourg en 2022 contre 30 millions d'euros, Karim Adeyemi ne vit pas son meilleur début de saison avec le Borussia Dortmund. L'ailier droit a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en 14 apparitions depuis le début de la saison.

Des performances normalement suffisantes pour le voir sélectionné avec l'équipe nationale allemande, avec laquelle il compte 11 apparitions. Ce fut encore le cas en octobre, mais le joueur de 23 ans est absent du groupe pour cette trêve internationale de novembre.

Karim Adeyemi en possession illégale d'armes

Et selon les informations du Kicker et de BILD, deux quotidiens de référence en Allemagne, ce n'est pas une raison sportive qui a poussé le sélectionneur Julian Nagelsmann à ne pas le convoquer. Karim Adeyemi a en effet reçu une condamnation judiciaire, fin octobre.

Le joueur du Borussia Dortmund a été interpellé en possession illégale d'armes. Un poing américain et un pistolet paralysant ont été retrouvés dans sa voiture. Un méfait passible d'une peine maximale de trois ans de prison.

Karim Adeyemi s'en sort bien mieux. Il est libre, mais a été contraint de verser une amende de 450.000 €. D'après BILD, Julian Nagelsmann a déclaré en conférence de presse que son cas serait étudié "après la trêve" par la fédération allemande.

