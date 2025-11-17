Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2513

Arrivé cet été, Marc Wilmots a contribué à la mue du Standard. Il ne compte pas ses heures pour remettre le club sur de bons rails.

Nouveau directeur sportif du Standard, Marc Wilmots a eu fort à faire pour ses premiers mois à Sclessin. L'ancien attaquant des Rouches a redessiné le noyau pour compter beaucoup moins de joueurs en prêt. Il a aussi vite dû se rendre à l'évidence : la greffe Mircea Rednic n'a pas pris, débouchant sur une première erreur de casting.

Qu'il se trompe ou non dans ces décisions, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges apporte une énergie certaine et personnifie ce retour à un ADN local, aux valeurs de la maison, que poursuit le Standard. Interrogé à son sujet, José Jeunechamps salue aussi son optimisme.

Une question d'état d'esprit

"J'ai aussi pas mal travaillé en Flandre. Je constate que le Wallon est défaitiste, négatif, et pas que dans le football. Alors qu'on fait du bon boulot. Soyons positifs. Ma philosophie : Problème ? Solution. Pas pleurnicher. Ça ne sert à rien. Il faut s'entourer de gens positifs", commence-t-il sur le plateau de 11 Dit Tout, sur Qu4tre Liège Média.

"C'est ce que j'aime par exemple chez Marc Wilmots, c'est ce qui me saute aux yeux chez lui en premier lieu. Il y a sa personnalité, il a une carrière incroyable, mais il est toujours positif. On est battus le weekend ? Il sera là le lundi plein d'énergie", poursuit l'adjoint de Vincent Euvrard.

Il va plus loin : "C'est ça la culture liégeoise, c'est ça qui caractérise le Liégeois : bien bosser, bien s'amuser le soir. Il n'y a aucun problème avec ça. Et être de nouveau au boulot le lendemain". L'identité liégeoise se reflète également dans la philosophie de jeu, plus que celle qu'a cherché à implanter Fergal Harkin.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

18:40
1
La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

19:00
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

18:00
1
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
2
Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

14:00
Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

14:20
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
2
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

07:20
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

09:00
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

09:30
Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

08:30
🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

07:40
1
La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

07:00
1
Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved