Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Arrivé cet été, Marc Wilmots a contribué à la mue du Standard. Il ne compte pas ses heures pour remettre le club sur de bons rails.

Nouveau directeur sportif du Standard, Marc Wilmots a eu fort à faire pour ses premiers mois à Sclessin. L'ancien attaquant des Rouches a redessiné le noyau pour compter beaucoup moins de joueurs en prêt. Il a aussi vite dû se rendre à l'évidence : la greffe Mircea Rednic n'a pas pris, débouchant sur une première erreur de casting.

Qu'il se trompe ou non dans ces décisions, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges apporte une énergie certaine et personnifie ce retour à un ADN local, aux valeurs de la maison, que poursuit le Standard. Interrogé à son sujet, José Jeunechamps salue aussi son optimisme.

Une question d'état d'esprit

"J'ai aussi pas mal travaillé en Flandre. Je constate que le Wallon est défaitiste, négatif, et pas que dans le football. Alors qu'on fait du bon boulot. Soyons positifs. Ma philosophie : Problème ? Solution. Pas pleurnicher. Ça ne sert à rien. Il faut s'entourer de gens positifs", commence-t-il sur le plateau de 11 Dit Tout, sur Qu4tre Liège Média.

"C'est ce que j'aime par exemple chez Marc Wilmots, c'est ce qui me saute aux yeux chez lui en premier lieu. Il y a sa personnalité, il a une carrière incroyable, mais il est toujours positif. On est battus le weekend ? Il sera là le lundi plein d'énergie", poursuit l'adjoint de Vincent Euvrard.

Il va plus loin : "C'est ça la culture liégeoise, c'est ça qui caractérise le Liégeois : bien bosser, bien s'amuser le soir. Il n'y a aucun problème avec ça. Et être de nouveau au boulot le lendemain". L'identité liégeoise se reflète également dans la philosophie de jeu, plus que celle qu'a cherché à implanter Fergal Harkin.