Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Ce lundi à Sclessin, c'est Nicolas Raskin qui se présentera devant la presse pour préfacer la rencontre entre la Belgique et le Liechtenstein. Un symbole évident pour l'enfant de Sclessin, qui retrouvera "son" public ce mardi.

Après la déception de la non-qualification au Kazakhstan, les Diables Rouges devront rectifier le tir et valider leur billet pour la Coupe du monde 2026, ce mardi soir à Sclessin, contre le Liechtenstein.

Une victoire courue d’avance, sur le papier, qui permettra aux joueurs de Rudi Garcia de communier avec les supporters malgré les regrets de ne pas avoir plié l’affaire à Astana. Le sélectionneur français, plus tendu qu’à son habitude ces dernières semaines, pourrait aussi avoir droit à son petit bain de foule.

Nicolas Raskin en conférence de presse avant Belgique - Liechtenstein

Malgré la faiblesse de l’adversaire qui se présente, cette rencontre sera donc spéciale à plus d’un titre. Elle peut (va) premièrement qualifier les Diables pour un septième grand tournoi consécutif, et elle permettra aux Liégeois de la sélection d’évoluer devant leurs amis, leurs familles.

Ils sont plusieurs dans le groupe de Rudi Garcia, à commencer par Nicolas Raskin, qui sera d’ailleurs présent ce lundi en conférence de presse au stade Maurice Dufrasne pour préfacer cette rencontre et son retour dans son ancien stade, avant un entraînement sur la pelouse du stade qui accueillera la rencontre de demain.

Dans la zone mixte, à Cardiff, après la victoire contre le Pays de Galles, le milieu de terrain des Rangers, qui était menacé de suspension, avait déclaré qu’il ferait tout pour ne pas prendre son ultime carte jaune à Astana afin de pouvoir évoluer à Sclessin, devant "son" public. Ce sera bien le cas, et ce n’est pas un hasard si c’est lui qui se présente à la veille de cette ultime rencontre de qualifications.