Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce lundi à Sclessin, c'est Nicolas Raskin qui se présentera devant la presse pour préfacer la rencontre entre la Belgique et le Liechtenstein. Un symbole évident pour l'enfant de Sclessin, qui retrouvera "son" public ce mardi.

Après la déception de la non-qualification au Kazakhstan, les Diables Rouges devront rectifier le tir et valider leur billet pour la Coupe du monde 2026, ce mardi soir à Sclessin, contre le Liechtenstein.

Une victoire courue d’avance, sur le papier, qui permettra aux joueurs de Rudi Garcia de communier avec les supporters malgré les regrets de ne pas avoir plié l’affaire à Astana. Le sélectionneur français, plus tendu qu’à son habitude ces dernières semaines, pourrait aussi avoir droit à son petit bain de foule.

Nicolas Raskin en conférence de presse avant Belgique - Liechtenstein

Malgré la faiblesse de l’adversaire qui se présente, cette rencontre sera donc spéciale à plus d’un titre. Elle peut (va) premièrement qualifier les Diables pour un septième grand tournoi consécutif, et elle permettra aux Liégeois de la sélection d’évoluer devant leurs amis, leurs familles.

Ils sont plusieurs dans le groupe de Rudi Garcia, à commencer par Nicolas Raskin, qui sera d’ailleurs présent ce lundi en conférence de presse au stade Maurice Dufrasne pour préfacer cette rencontre et son retour dans son ancien stade, avant un entraînement sur la pelouse du stade qui accueillera la rencontre de demain.

Dans la zone mixte, à Cardiff, après la victoire contre le Pays de Galles, le milieu de terrain des Rangers, qui était menacé de suspension, avait déclaré qu’il ferait tout pour ne pas prendre son ultime carte jaune à Astana afin de pouvoir évoluer à Sclessin, devant "son" public. Ce sera bien le cas, et ce n’est pas un hasard si c’est lui qui se présente à la veille de cette ultime rencontre de qualifications.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Standard
Belgique
Nicolas Raskin

Plus de news

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

09:00
Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

07:20
Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

08:30
Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

23:00
1
🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

07:40
Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

22:30
2
Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

06:30
La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

07:00
Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00
Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

20:00
1
Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

22:00
Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

21:22
Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

21:41
"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

18:30
Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

20:30
Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

18:00
Nicolas Raskin explique son raté de fin de match contre le Kazakhstan

Nicolas Raskin explique son raté de fin de match contre le Kazakhstan

09:30
L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

19:30
Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

19:00
Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

17:00
1
Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

17:30
3
D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

16:31
"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

13:30
Vingt ans et déjà papa : un jeune du RSC Anderlecht annonce la naissance de son premier enfant

Vingt ans et déjà papa : un jeune du RSC Anderlecht annonce la naissance de son premier enfant

15:30
Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

16:00
Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

12:30
Une piste à nouveau évoquée pour Yari Verschaeren, qui doit quitter Anderlecht

Une piste à nouveau évoquée pour Yari Verschaeren, qui doit quitter Anderlecht

14:30
Noa Lang n'est pas content de sa situation : vers une sortie précipitée à Naples ?

Noa Lang n'est pas content de sa situation : vers une sortie précipitée à Naples ?

15:00
Après Romeo Vermant, un autre joué formé à Bruges devient international à la suite de son père

Après Romeo Vermant, un autre joué formé à Bruges devient international à la suite de son père

14:00
Rudi Garcia pointé du doigt par un analyste : "On ne peut pas faire ça contre le Kazakhstan"

Rudi Garcia pointé du doigt par un analyste : "On ne peut pas faire ça contre le Kazakhstan"

11:00
L'Italie à 99,99% en barrages, Brian Riemer dos au mur : le point sur les qualifications en Europe

L'Italie à 99,99% en barrages, Brian Riemer dos au mur : le point sur les qualifications en Europe

13:00
Faut-il s'inquiéter ? Cinq enseignements après Kazakhstan-Belgique Analyse

Faut-il s'inquiéter ? Cinq enseignements après Kazakhstan-Belgique

10:00
3
Le record sortant de Jupiler Pro League encore battu par le Club de Bruges ?

Le record sortant de Jupiler Pro League encore battu par le Club de Bruges ?

11:30
🎥 Match amical ? Pas vraiment : bagarre générale lors du match d'un pays hôte du Mondial 2026

🎥 Match amical ? Pas vraiment : bagarre générale lors du match d'un pays hôte du Mondial 2026

12:00
Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

Romeo Vermant intègre un cercle très fermé en devenant officiellement Diable Rouge

16/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved