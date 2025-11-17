Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Photo: © photonews
Ibrahim Karamoko brille par sa polyvalence au Standard ces dernières semaines. Il en est récompensé par un nouveau contrat.

À son arrivée au Standard il y a un an en provenance du FC Versailles, Ibrahim Karamoko était décrit comme étant capable d'évoluer à la mois comme défenseur central et comme milieu de terrain récupérateur. Ces dernières semaines, on l'a même retrouvé comme arrière droit.

L'ancien de l'Excel Virton a beau être un transfert de l'ancienne direction, Marc Wilmots croit en lui. Cela se concrétise par un nouveau contrat, officialisé cette après-midi par le Standard. Karamoko est désormais lié aux Rouches jusqu'en juin 2030.

Débarqué pour seulement 150 000 euros

"Ce nouveau contrat récompense l’investissement quotidien d’un jeune joueur polyvalent qui a bossé dur pour s’adapter aux exigences de notre compétition et devenir progressivement un défenseur de qualité au sein de notre effectif", se réjouit Marc Wilmots dans le communiqué officiel.

Le principal concerné partage son enthousiasme : "Je suis heureux de prolonger mon aventure dans un club où je me sens bien et qui me permet de développer mes qualités jour après jour. Je remercie la Direction, le staff, mes coéquipiers, les supporters et mon entourage pour le soutien et la confiance qu’ils me donnent".

Ibrahim Karamoko pourra donc continuer à progresser en bords de Meuse. Le Français de 24 ans a encore quelques points de travail, notamment sur la gestion des cartes jaunes (9 en 21 rencontres). Mais avec la détermination qui est la sienne, il pourrait définitivement se ranger dans la catégorie des bonnes pioches.

