"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

Le Sporting d'Anderlecht n'a plus remporté de trophée majeur depuis 2017, mais le Lotto Park reste le stade le plus rempli de Belgique. La stratégie du RSCA porte ses fruits.

Avec 21.264 supporters en moyenne dans un stade pouvant en contenir 21.900, le Lotto Park est le stade le plus rempli de Belgique, avec 97 % d’occupation moyenne. Des données remarquables, d’autant que le Sporting d’Anderlecht n’a plus remporté le moindre trophée majeur depuis huit ans et que le club bruxellois n’est pas celui disposant du plus grand nombre d’abonnés.

Le quota a en effet été fixé à 14.000 tickets saisonniers, pour permettre à plus de 6.000 supporters d’acheter des tickets à l’unité pour chaque match du RSCA. Une stratégie payante, qui permet à Anderlecht de s’assurer un flux constant de nouveaux et jeunes supporters. "C’est un vivier très important de potentiels nouveaux abonnés", a déclaré le porte-parole du club, Mathias Declercq, dans les colonnes du Belang van Limburg.

Le Lotto Park, stade le plus rempli de Belgique

Mais alors que, par exemple, le Club de Bruges et le Standard ont vendu le plus d’abonnements possible, avec la capacité du stade comme seule limite officielle, pourquoi le Sporting d’Anderlecht a-t-il opté pour cette stratégie qui porte aujourd’hui ses fruits ?

"Un grand nombre de personnes est intéressé par le fait de venir voir occasionnellement un match à Anderlecht. Cela permet d’agrandir le nombre de supporters du club et de rajeunir la moyenne d’âge."

Récemment, le nouveau directeur général Kenneth Bornauw a indiqué que près de 6.000 supporters étaient sur une liste d’attente dans l’espoir de se procurer un abonnement saisonnier. À Anderlecht, il est toutefois possible de s’abonner chaque mois, ce qui fait que l’attente n’est pas interminable. "Nous pourrions envisager un nouveau stade", conclut d’un clin d’œil Mathias Declercq. "Mais la situation n’est pas urgente, le Lotto Park reste un excellent stade."