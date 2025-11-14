Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

D'après une enquête de Het Nieuwsblad auprès des seize clubs de la Jupiler Pro League, quatre équipes de première division envisagent sérieusement de construire un tout nouveau stade. Le Sporting de Charleroi est actuellement le club le plus avancé dans ce projet.

Depuis 2007, le Club de Bruges tente de construire un nouveau stade, mais chaque projet se heurte systématiquement à des protestations. Pourtant, le club espère pouvoir enfin jouer dans un nouveau temple du football à partir de la saison 2028-2029. Le voisin du Cercle se projette également et souhaite à terme quitter le Jan Breydel pour un stade plus petit et qui lui serait propre.

De son côté, l’Union Saint-Gilloise rêve d’un nouveau stade sur le site de Bempt à Forest. Le charmant mais vieillissant stade Joseph Marien ne répond plus depuis longtemps aux exigences modernes. Le champion de Belgique espère rapidement obtenir le feu vert pour passer à l’étape suivante d’un projet de stade contemporain, écrit Het Nieuwsblad.

Charleroi en pôle position, Anderlecht a d'autres priorités

Charleroi est le club le plus avancé dans ce domaine. Sous la présidence de Mehdi Bayat, les travaux de la ZebrArena sont en préparation depuis plusieurs années. Si toutes les autorisations sont délivrées comme prévu, les Carolos souhaitent disputer leur premier match dans leur tout nouveau stade dans deux ans. Ils sont actuellement le seul club dont les plans de construction sont quasiment prêts à être exécutés.

D’autres clubs ne ressentent pas encore le besoin d’un nouveau stade. La Gantoise, La Louvière, Zulte Waregem, Malines et Louvain disposent déjà d’infrastructures modernes. Le RSC Anderlecht peut également continuer à évoluer au Lotto Park sans trop de problème. Avec le nouveau duo à la tête du club, Michael Verschueren et Kenneth Bornauw, la priorité est ailleurs, ce qui met en suspens d’éventuels projets de rénovation.

Par ailleurs, certaines équipes optent pour des rénovations ciblées plutôt qu’une reconstruction complète. L’Antwerp et STVV travaillent sur de nouvelles tribunes dans leur stade actuel, tandis que le Cercle et Genk investissent surtout dans l’avenir à travers la construction de nouveaux centres d’entraînement ultramodernes.