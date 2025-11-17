"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

La République Démocratique du Congo est en fête après la qualification pour les barrages intercontinentaux vers la Coupe du Monde. Noah Sadiki ne voulait pas voir les accusations de sorcellerie ternir les scènes de joie.

Vu l'importance de l'enjeu, les émotions ont joué un rôle très important lors du match de barrage de la zone Afrique entre la RDC et le Nigéria, notamment au moment des tirs au but. Avant même le dernier envoi de Chancel Mbemba, le sélectionneur nigérian Eric Chelle était furieux.

Il a accusé le staff congolais d'avoir pratiqué un rite vaudou pendant la séance et a voulu en découdre avec un membre du staff adverse qu'il accuse d'avoir secoué une bouteille d'eau pour que la situation tourne en faveur des siens. Des éléments de superstition pris très au sérieux, qui ont encore agité l'après-match.

Eric Chelle couldn't contain his anger after he saw someone from the DR Congo Team using dark magic (voodoo) in the shoot outs pic.twitter.com/eC2v9D9Kre — Mr. Nigerian Football (@AJSilverCFC) November 17, 2025

En interview, Noah Sadiki a été interrogé sur tout cela. "Vous avez jeté de l'eau ou quelque chose comme ça ?", a-t-il été questionné. "Ah oui ? Et si on avait perdu, on aurait parlé de grigris ? On savait que ça allait le faire, on a travaillé longtemps pour ce genre de moments. Je vais être respectueux : si j'avais perdu, j'aurais assumé ma défaite, comme je l'ai toujours fait en équipe nationale et en club. Je trouve ça un peu petit de leur part de faire ça".





Le sort favorable au Congo

Sorcellerie ou non, le Nigeria a également pris un sacré coup au moral avec la sortie sur blessure de Victor Osimhen au repos : "Nous savions que c'était leur meilleur joueur. Sans lui en attaque, c'était un autre match", reconnaît Sadiki.

Tout semblait aligné en faveur du Congo : en conférence de presse, le sélectionneur a expliqué que Timothy Fayulu, le deuxième gardien monté pour devenir le héros des tirs au but, avait rêvé du match et du score de parité après 120 minutes. Le rêve lui aurait révélé l'endroit où chaque frappeur nigerian allait placer son ballon durant la séance de tirs au but.