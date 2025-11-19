Brian Riemer laisse de côté une star danoise : "Il faudra lui demander pourquoi..."

Brian Riemer a décidément beaucoup de réponses à fournir après l'échec en Ecosse, ce mardi. Le Danemark n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde, et Christian Eriksen n'a pas joué lors du match décisif.

L'histoire de Christian Eriksen (33 ans) en sélection du Danemark est longue et mouvementée. Avec 147 caps pour 46 buts et 34 passes décisives, l'ancien meneur de jeu de Tottenham est l'un des plus grands joueurs de l'histoire récente du pays, et tout le monde se souvient naturellement avec émotion de son arrêt cardiaque en plein match lors de l'Euro 2020.

Depuis, Eriksen a retrouvé les terrains et sa place en équipe nationale, mais ce mardi, il a vécu un camouflet inédit. Alors que le Danemark était dos au mur en Ecosse, le joueur de Wolfsbourg n'est pas monté au jeu. Le scénario du match, remuant et imprévisible (un carton rouge pour le Danemark, deux buts dans les arrêts de jeu pour l'Ecosse), n'a pas aidé, mais ce choix de Brian Riemer reste impopulaire.

Pourquoi Riemer a-t-il écarté Eriksen ?

Interviewé après le match par Bold, Christian Eriksen n'a pas caché sa déception. "C'est encore pire de vivre ce genre de match depuis le banc, c'est beaucoup plus stressant. Cela me démangeait de monter sur le terrain pour aider mes coéquipiers", regrette-t-il.

Eriksen n'a pas reçu d'explication pour sa non-participation à ce match décisif. Il avait joué lors des trois matchs précédents, après ne pas avoir été repris en septembre. "Il faudra demander à Brian pourquoi je n'ai pas joué, ce n'était pas convenu", affirme la star danoise. "Mais j'ai eu beaucoup de conversations avec lui, il n'y a aucune rancune. Nous règlerons cela en privé".





Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir travaillé ensemble à Brentford, où Riemer était adjoint. Durant le début de mandat du duo Fredberg-Riemer à Anderlecht, l'hypothèse d'une signature de Christian Eriksen au RSCA a longuement été évoquée. Mais cela n'a pas empêché le sélectionneur danois de prendre une décision forte malgré cette bonne relation...