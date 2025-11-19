DAZN bloqué en Belgique : voici pourquoi c'est si compliqué

DAZN s'était retiré plus tôt que prévu en France. Est-ce que ça pourrait arriver en Belgique ? La Pro League aura le dernier mot.

Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Mais tout laisse penser que DAZN respectera ses engagements pour cette saison.

Y aura-t-il un accord avec les opérateurs télécom ? La Pro League va-t-elle lancer sa propre chaîne ? Impossible de le savoir pour l’instant.

La panique vient de ce qui s’était passé en France. DAZN avait mis fin au contrat des droits TV. Mais au final, ça a été positif pour les supporters français, car ils ont dû payer moins.

En Belgique, DAZN ne pourra pas arrêter le contrat aussi facilement. La Pro League répète que l’accord est solide. Et il n’y a aucune petite clause de sortie comme en France.

Pas de porte de sortie

Het Laatste Nieuws indique qu’en France, DAZN avait fait ajouter une clause de départ dans le contrat. L’entreprise pouvait lancer une procédure de rupture unilatérale si, dans un délai de deux saisons, elle n’avait pas atteint un million et demi d’abonnés.

En Belgique, DAZN devrait négocier une sortie. La Pro League demandera une compensation très élevée, beaucoup plus que ce que vaut le contrat télé actuel.