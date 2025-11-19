Le dossier du stade du Club de Bruges traîne : le gouvernement s'en mêle

Le dossier du stade du Club de Bruges traîne : le gouvernement s'en mêle


La construction du nouveau stade du Club de Bruges est un dossier qui traîne. Une catastrophe pour le plus grand club du pays.

Voilà des années, si pas des décennies que l'on parle d'un nouveau stade à Bruges pour remplacer le vieillissant Jan Breydelstadion. Mais la construction de ce nouveau stade est retardée par de nombreux litiges notamment concernant les riverains et les nuisances occasionnées. 

Mais alors que les Diables Rouges ont récemment fait le tour de la Belgique pour leurs matchs à domicile, se rendant à Genk, Gand et Liège en plus de Bruxelles, il paraît inacceptable que Bruges n'ait pas de stade dernier cri - surtout si, dans le même temps, le Stade National n'est plus une priorité.

Le politique veut aider Bruges 

Dans l'espoir de faire avancer le dossier, Jo Brouns, Ministre flamand du Travail, de l'Innovation, de l'Agriculture, de l'Economie et de l'Economie Sociale veut agir. "Il est inconcevable que nos clubs jouent au niveau de la Ligue des Champions et doivent accueillir des clubs de renommée internationale dans des stades du siècle dernier", lance-t-il dans la Gazet van Antwerpen.

"C'est absurde que de tels projets intéressants soient bloqués", estime Brouns. Son objectif est donc de rendre plus simple la politique de délivrance des permis de construire, qui ont déjà posé problème à Bruxelles mais aussi, dans un autre contexte, au Bosuil. 

Une chose est sûre cependant : il faudra encore de longues années avant que le Club de Bruges puisse déménager loin du Jan Breydel, qui paraît plus vétuste chaque saison... 

