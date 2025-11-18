Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair
Photo: © photonews
L'avenir du Stade Roi Baudouin reste incertain. Alors que les plans de rénovation précédents semblent à l'arrêt, la fédération de football privilégie maintenant d'investir dans des infrastructures qui profiteront à tous dans le pays.

Après Genk (contre l'Ukraine), Anderlecht (contre le Kazakhstan) et La Gantoise (contre la Macédoine du Nord), c'est au Standard de recevoir les Diables Rouges dans son stade, à l'occasion de la rencontre de ce soir contre le Liechtenstein. Voir les Diables jouer dans un Stade Roi Baudouin remis à neuf, une option mise de côté ? La question a été posée à Vincent Mannaert.

"Ce n'est plus une priorité pour le moment", répond-il clairement dans Het Nieuwsblad. Notre directeur technique fédéral tire d'ores et déjà un bilan positif des matchs disputés en dehors de l'antre traditionnelle de la sélection. Au point de se demander si l'investissement dans le stade national est vraiment la priorité.

"Le tour des stades a été une expérience positive. Nous allons, en tant que fédération de football, nous concentrer beaucoup plus sur l'amélioration de l'infrastructure footballistique dans son ensemble. Non seulement pour les clubs professionnels mais aussi pour les amateurs", poursuit-il.

Les exemples sont multiples

"Bien sûr, le stade Roi Baudouin, avec ses 35 000 places, reste une option, car nous n'avons pas de stade plus grand en Belgique. Mais l'intention n'est pas de jouer dans un nouveau stade national. Il n'en existe pas non plus au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie ou en Espagne. Là-bas aussi, la tournée des stades du pays est très positive", nuance Mannaert.

Il est soutenu dans son approche par Jo Brouns (CD&V), ministre de l'Emploi, de l'Innovation, de l'Agriculture, de l'Économie et de l'Économie sociale au sein du gouvernement flamand, qui estime que la priorité doit être de soutenir les clubs dans leurs démarches : "Il est inacceptable que nos clubs, qui évoluent en Ligue des champions, soient contraints d'accueillir des clubs de renommée internationale dans des stades datant du siècle dernier. Il est absurde de voir des projets communautaires aussi intéressants bloqués. Ce sont toujours les problèmes de permis qui surgissent".

Belgique

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 20:45 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 20:45 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 20:45 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 20:45 Danemark Danemark
Belgique Belgique 20:45 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 20:45 Turquie Turquie
Autriche Autriche 20:45 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 20:45 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 20:45 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 20:45 Suisse Suisse
