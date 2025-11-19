Mondial 2026 : une très bonne nouvelle tombe pour les Diables Rouges

Grâce à son statut de tête de série confirmé par le nouveau classement FIFA, la Belgique abordera le Mondial 2026 avec confiance.

La Belgique a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 grâce à 7-0 contre le Liechtenstein mardi soir à Sclessin. Un score qui efface la frustration du 1-1 au Kazakhstan, où la qualification aurait pu tomber.

Tête de série

La bonne nouvelle tombe au moment où la FIFA publie son nouveau classement. La Belgique garde la 8e place avec 1730,31 points, ce qui lui garantit un statut de tête de série pour le tirage au sort le 5 décembre. Un avantage non négligeable avant d’entrer dans la compétition.

En haut du classement, l’Espagne reste numéro un après son triomphe à l’Euro. L’Argentine, championne du monde, suit de près, avec la France derrière elle. L’Angleterre occupe la quatrième place, juste devant le Brésil. Le Portugal pointe au sixième rang et les Pays-Bas devancent légèrement la Belgique.

Les prochaines rencontres

En mars, l’équipe prendra la direction des États-Unis pour deux rencontres amicales face aux États-Unis puis au Mexique. Deux matchs pour se tester avant le Mondial et sentir l’atmosphère du continent qui accueillera la compétition.

Le prochain casse-tête de Rudi Garcia sera de composer sa liste finale pour le Mondial. L’attaque et le milieu de terrain s’annoncent comme les secteurs les plus difficiles à trancher pour le sélectionneur.