Officiel : le Standard débauche un coach de Pro League pour élargir son staff

Ce n'était qu'une question de temps avant l'arrivée de Frédéric Stilmant au Standard. La nouvelle vient d'être officialisée.

Quand Vincent Euvrard est parti de Dender au Standard, les bruits de couloir ont rapidement fait écho de la possibilité de voir son adjoint Frédéric Stilmant le rejoindre. Il faut dire que les deux hommes s'apprécient, ils ont déjà collaboré au RWDM, à Zulte Waregem et à Dender.

Cela a même été confirmé par Euvrard lui-même en conférence de presse : le temps pour Stilmant de prester son préavis à Dender et le staff des Rouches allait se retrouver élargi.

Déjà en action

Le Standard vient désormais de sortir un communiqué pour officialiser la nouvelle. Frédéric Stilmant a rejoint les Rouches, il a même déjà dispensé son premier entraînement durant la trêve internationale.

L'arrivée du Dinantais n'est pas à prendre comme une motion de méfiance de Vincent Euvrard vis-à-vis des autres membres de son staff. Le T1 liégeois connaissait par exemple José Jeunechamps pour avoir travaillé avec lui à Louvain, mais aussi au Cercle de Bruges, lorsque les deux hommes étaient dans le staff de Franky Vercauteren.

Pour Stilmant, il s'agit d'une belle récompense pour son travail de l'ombre ces dernières années, lui qui avait commencé à coacher dans le football amateur, d'Heppignies-Lambusart à Rebecq en passant par Chatelet. Son portrait complet est à retrouver ici.