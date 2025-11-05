De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2510

Frédéric Stilmant devrait rejoindre le staff du Standard dans les prochaines semaines. Portrait du prochain adjoint de Vincent Euvrard.

Comme Mircea Rednic, Vincent Euvrard est arrivé seul au Standard, travaillant avec le reste du staff déjà en place. Même si la collaboration avec José Jeunechamps, Gunter Vandebroeck et Jean-François Gillet semble harmonieuse, le nouveau T1 des Rouches a finalement obtenu de pouvoir emmener avec lui l'un de ses hommes de confiance.

En début de semaine, on a ainsi appris que Frédéric Stilmant le rejoindrait en bords de Meuse dans les prochaines semaines, après avoir presté son préavis à Dender. Le Dinantais a fait du chemin depuis ses premières années dans le coaching.

Carolo d'adoption 

Que ce soit lors de ses passages comme joueur à l'Olympic Charleroi, Tubize, Louvain ou Ostende, beaucoup de ses entraîneurs lui prédisent une reconversion à leurs côtés, sur un banc de touche. Stilmant leur donne raison avant même de raccrocher les crampons. Du côté d'Heppignies-Lambusart, qu'il rejoint un an après Alex Teklak, il endosse par la force des choses le rôle de joueur-entraîneur.

La passion pour le coaching ne le quittera plus. Toujours dans le Pays Noir, il reprend ensuite l'équipe de Chatelet, avec qui il vit trois montées en quatre ans. La fin de son aventure est toutefois plus mitigée. "On a souhaité m'imposer certaines personnes, je ne pouvais pas accepter ça", nous expliquait-il à l'époque. 

Frédéric Stilmant prend alors la route de Rebecq : "Ca m'a permis de sortir de ma zone de confort et je dois dire que j'ai vécu une expérience formidable en Brabant Wallon. Sportivement, nous avons obtenu de bons résultats, mais je retiens surtout une aventure humaine magnifique".

C'est ensuite Frederik Vanderbiest qui lui a fait sauter le pas vers le football professionnel en l'intégrant dans son staff au RWDM en août 2019. "Pendant des années, lui et moi nous sommes faits la guerre sur le terrain, mais un respect était né et nous avions pour projet de bosser ensemble. Officieusement, ce qui était prévu était qu'à terme, il prenne un rôle de directeur sportif et moi de T1".

Mais la situation ne tourne pas comme prévu. Vanderbiest s'en va au bout de six mois. Vient ensuite la pandémie de coronavirus. Quand le football reprend ses droits, Vincent Euvrard prend l'équipe en charge et conserve Stilmant dans son staff. Le début d'une alchimie qui verra le duo coacher pendant 156 matchs ensemble.

Le tout dans trois clubs différents. Quand John Textor vire Euvrard quelques semaines après la montée du club en D1A, Fred Stilmant le suit sans hésitation à Zulte Waregem. Même chose quand l'opportunité d'entraîner en première division se présente à Dender : "On pouvait rester à Zulte Waregem, mais on a décidé de reprendre Dender, on est tombés sur un club très familial, qui me ressemble vraiment, avec de belles valeurs et des gens qui sont contents d'être là", se rappelle Stilmant pour Antenne Centre.

Le départ de Vincent Euvrard au Standard a séparé le duo, mais jamais trois sans quatre : les deux hommes vont à nouveau se retrouver à Sclessin. Frédéric Stilmant se décrit comme assez différent de l'actuel entraîneur des Rouches, mais l'association s'est déjà montrée très complémentaire. Même si cette fois, ressortir la casquette de joueur-entraîneur ne devrait pas être nécessaire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

23:15
Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

22:56
1
Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

22:00
Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

18:40
"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

22:40
Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

21:40
"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

22:20
🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

🎥 Surprise : un ex-flop d'Anderlecht offre à son club sa toute première victoire en Ligue des Champions

21:20
Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

20:00
🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

20:40
🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

20:20
8
Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

19:00
Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

19:30
"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

18:20
2
Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

18:00
La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

17:24
📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

16:50
La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

16:00
🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

16:30
"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

14:20
Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

15:00
De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

14:40
Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

14:20
🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

14:00
Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

13:40
Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

12:40
La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

13:20
1
Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

13:00
"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

12:20
"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

12:00
Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

11:40
"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

11:20
📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

10:30
📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

10:00
"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved