De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

Frédéric Stilmant devrait rejoindre le staff du Standard dans les prochaines semaines. Portrait du prochain adjoint de Vincent Euvrard.

Comme Mircea Rednic, Vincent Euvrard est arrivé seul au Standard, travaillant avec le reste du staff déjà en place. Même si la collaboration avec José Jeunechamps, Gunter Vandebroeck et Jean-François Gillet semble harmonieuse, le nouveau T1 des Rouches a finalement obtenu de pouvoir emmener avec lui l'un de ses hommes de confiance.

En début de semaine, on a ainsi appris que Frédéric Stilmant le rejoindrait en bords de Meuse dans les prochaines semaines, après avoir presté son préavis à Dender. Le Dinantais a fait du chemin depuis ses premières années dans le coaching.

Carolo d'adoption

Que ce soit lors de ses passages comme joueur à l'Olympic Charleroi, Tubize, Louvain ou Ostende, beaucoup de ses entraîneurs lui prédisent une reconversion à leurs côtés, sur un banc de touche. Stilmant leur donne raison avant même de raccrocher les crampons. Du côté d'Heppignies-Lambusart, qu'il rejoint un an après Alex Teklak, il endosse par la force des choses le rôle de joueur-entraîneur.

La passion pour le coaching ne le quittera plus. Toujours dans le Pays Noir, il reprend ensuite l'équipe de Chatelet, avec qui il vit trois montées en quatre ans. La fin de son aventure est toutefois plus mitigée. "On a souhaité m'imposer certaines personnes, je ne pouvais pas accepter ça", nous expliquait-il à l'époque.

Frédéric Stilmant prend alors la route de Rebecq : "Ca m'a permis de sortir de ma zone de confort et je dois dire que j'ai vécu une expérience formidable en Brabant Wallon. Sportivement, nous avons obtenu de bons résultats, mais je retiens surtout une aventure humaine magnifique".

C'est ensuite Frederik Vanderbiest qui lui a fait sauter le pas vers le football professionnel en l'intégrant dans son staff au RWDM en août 2019. "Pendant des années, lui et moi nous sommes faits la guerre sur le terrain, mais un respect était né et nous avions pour projet de bosser ensemble. Officieusement, ce qui était prévu était qu'à terme, il prenne un rôle de directeur sportif et moi de T1".

Mais la situation ne tourne pas comme prévu. Vanderbiest s'en va au bout de six mois. Vient ensuite la pandémie de coronavirus. Quand le football reprend ses droits, Vincent Euvrard prend l'équipe en charge et conserve Stilmant dans son staff. Le début d'une alchimie qui verra le duo coacher pendant 156 matchs ensemble.

Le tout dans trois clubs différents. Quand John Textor vire Euvrard quelques semaines après la montée du club en D1A, Fred Stilmant le suit sans hésitation à Zulte Waregem. Même chose quand l'opportunité d'entraîner en première division se présente à Dender : "On pouvait rester à Zulte Waregem, mais on a décidé de reprendre Dender, on est tombés sur un club très familial, qui me ressemble vraiment, avec de belles valeurs et des gens qui sont contents d'être là", se rappelle Stilmant pour Antenne Centre.

Le départ de Vincent Euvrard au Standard a séparé le duo, mais jamais trois sans quatre : les deux hommes vont à nouveau se retrouver à Sclessin. Frédéric Stilmant se décrit comme assez différent de l'actuel entraîneur des Rouches, mais l'association s'est déjà montrée très complémentaire. Même si cette fois, ressortir la casquette de joueur-entraîneur ne devrait pas être nécessaire.