🎥 20 M€ pour des installations ultramodernes : le plus beau centre d'entraînement de Belgique bientôt prêt

Plusieurs clubs belges réforment leurs infrastructures. Au Racing Genk, la construction d'un centre d'entraînement flambant neuf est en cours et devrait être terminée l'année prochaine.

Mardi, les acteurs importants de la Pro League se sont réunis avec certaines personnalités du monde politique, à La Louvière, afin d'évoquer les envies des clubs professionnels de moderniser ou reconstruire leurs infrastructures sportives.

Plusieurs projets sont sur la table, voire en cours de construction, à commencer par celui du Racing Genk, qui ne cherche pas à refaire sa Cegeka Arena mais qui est en train de construire un nouveau centre d'entraînement.

Nouveau centre d'entraînement ultramoderne à Genk

Celui-ci sera terminé dans un an et a été visité une première fois par les médias du nord du pays cette semaine. L'occasion pour le CEO Luc Hooyberghs de s'exprimer sur ce nouveau joyau en train de naître dans le Limbourg.

"Nous sommes convaincus que c'est une étape cruciale qui nous permettra de progresser considérablement. Ces dernières années, nous sommes passés d'un club stable de première division à un club de haut niveau. Le monde du football évolue rapidement, et il est clair que nous voulons jouer en Europe chaque année. Nous continuons à progresser et, comme vous le savez, nous allons bientôt passer du statut d'association à but non lucratif à celui de société anonyme", a-t-il déclaré, cité par Het Laatste Nieuws.

Le Racing Genk est donc en pleine phase d'expansion et son nouveau centre d'entraînement ultramoderne, d'un coût de 20 millions d'euros, va l'aider à progresser. La construction se passe bien et est même en avance sur le calendrier prévu. Elle devrait être terminée dans le courant du mois de septembre 2026, et Genk devrait pouvoir s'y installer d'ici la fin de la prochaine année civile.