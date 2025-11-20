Au centre des discussions, puis incontesté : Thibaut Courtois évoque le cas Kylian Mbappé au Real Madrid

Thibaut Courtois et Kylian Mbappé sont deux joueurs à l'ego bien en place, qui ont d'ailleurs déjà été critiqués pour cela dans le passé. Le portier des Diables rouges loue toutefois la mentalité de l'attaquant français, qui a selon lui fait progresser le Real Madrid.

Victime d'une légère blessure, Thibaut Courtois s'est présenté à Tubize en début de rassemblement, mais il n'a pas pu défendre les cages des Diables Rouges lors de cette dernière trêve de l'année civile.

Rentré à Madrid, le portier du Real a commencé les soins et est retourné à l'entraînement avant les prochaines échéances des Merengues qui s'apprêtent à se déplacer quatre fois consécutivement : à Elche, Gérone et Bilbao en championnat et à l'Olympiakos en Ligue des Champions.

Thibaut Courtois loue la mentalité de Kylian Mbappé

Interrogé par le média espagnol Cope, le gardien de 33 ans a évoqué le cas Kylian Mbappé, au centre des discussions l'année dernière en Espagne mais auteur de prestations exceptionnelles cette saison, avec notamment 18 buts inscrits en 16 matchs toutes compétitions confondues.

"Collectivement, on constate une nette progression cette année, notamment grâce à la mentalité de gagnant de Kylian Mbappé. On voit bien qu'il est un leader. La saison dernière, il a eu un peu de mal à s'adapter à l'équipe et à son poste, mais cette année, il est notre leader", a déclaré le dernier rempart du Real.



Lire aussi… Tueur en interview ? Jamais sa langue en poche ? Thibaut Courtois se défend : "Des choses doivent être dites"›

Un bel hommage de Thibaut Courtois pour un joueur qui a, comme lui, été critiqué pour son ego dans le passé. Aujourd'hui, ils font tous les deux partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste.