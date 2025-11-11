Absence confirmée ? La Fédération belge donne des nouvelles de la blessure de Thibaut Courtois

C'est officiel : Thibaut Courtois sera indisponible pour la trêve internationale de novembre. La Fédération belge a annoncé l'information sur ses réseaux sociaux ce mardi en début de soirée.

Le Real Madrid l’a annoncé ce lundi : Thibaut Courtois souffre d’une lésion au niveau du long adducteur de la jambe droite. Son absence pour les deux prochains matchs des Diables Rouges était alors très incertaine.

Ce mardi, il était bel et bien présent à Tubize auprès de ses coéquipiers afin de passer un examen auprès du staff médical de la Fédération belge de football. Le verdict n’est pas bon pour les Diables Rouges puisqu’il va devoir bel et bien se soigner et manquer cette trêve de novembre.

Thibaut Courtois de retour à Madrid

La Fédération belge de football précise qu’il va retourner à Madrid afin de poursuivre son traitement. On ne sait pour le moment pas encore s’il sera apte pour le prochain match des Merengues.

Celui-ci se tiendra à Elche le 23 novembre prochain. Actuellement en tête de la Liga, le club de la capitale espagnole voudra évidemment s’imposer face au onzième du championnat espagnol et espère bien pouvoir compter sur son portier belge.

Diego Moreira est également annoncé comme étant incertain. Bien présent à Tubize ce mardi, on ne sait toujours pas s’il sera apte pour jouer avec la Belgique lors de cette trêve de novembre.