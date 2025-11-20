Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"
Sa carrière ayant été stoppée par une terrible blessure, Luc Nilis est tombé dans l'addiction au jeu. Il est revenu sur cette période trouble de sa vie dans une émission diffusée dans le nord du pays.

Cette semaine, Luc Nilis était l’invité de "De Tafel van Tine", une émission néerlandophone lors de laquelle il s’est ouvert sur sa dépendance au jeu. Tout a commencé après sa lourde blessure, une double fracture ouverte du tibia droit lors d'un match d'Aston Villa contre Ipswich, qui a mis fin à sa carrière, en 2000.

"Après trois à quatre ans de rééducation, je suis redevenu un peu plus actif et j’ai recommencé à voir du monde", a-t-il expliqué dans l’émission diffusée sur Play.tv. "L’adrénaline du football me manquait, mon corps y était habitué. Je l’ai alors cherchée dans le jeu, ce qui était évidemment totalement bête."

Nilis ne se voyait pas comme un joueur dépendant

"Cela me redonnait un peu le plaisir de gagner et de perdre. C’était l’excitation du jeu. C’est ainsi que tout s’est aggravé", poursuit l’ancien Diable Rouge. Il a été admis dans une clinique en Afrique du Sud, où il a commencé à prendre conscience de sa dépendance.

"Je ne me voyais pas comme un joueur dépendant. Cela m'a également coûté mon mariage. Je jouais souvent la nuit. Le jour, je jouais en ligne, déjà à l’époque. Le soir, je me rendais dans des lieux de jeu, des salles de casino. Je pense que mon entourage s’en rendait compte et le ressentait."

Cette addiction a eu un impact énorme sur sa vie sociale, car elle faisait souffrir ceux qui l’entouraient. "En tant que joueur dépendant, on est très asocial vis-à-vis de son entourage. On ment, on trompe et on manipule pour pouvoir continuer à jouer. C’est ce qui rend tout cela si terrible. J’ai perdu beaucoup de bons amis", conclut Nilis.

