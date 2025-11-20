Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

Les Rouches progressent sportivement, et un talent se distingue particulièrement cette saison : Hakim Sahabo, qui s'est imposé en un temps record comme titulaire indiscutable.

Le Standard veut retrouver au plus vite le top belge et semble sur la bonne voie. Sportivement, l’équipe progresse, même s’il reste parfois quelques faux pas. Quoi qu’il en soit, un talent s’est déjà fortement mis en évidence.

Il s’agit d’Hakim Sahabo. Le milieu de terrain de 20 ans avait encore été prêté au Beerschot la saison dernière, mais il s’est entre-temps imposé comme titulaire au Standard.

L'Atalanta et Bologne pensent à Hakim Sahabo

Lors des quatre derniers matchs, il a commencé la rencontre sur décision de l’entraîneur Vincent Euvrard. À l’étranger, ses prestations ne passent pas inaperçues. Selon Tuttomercatoweb, l’Atalanta et Bologne seraient intéressés.

Le média estime sa valeur entre 6 et 7 millions d’euros, même si Transfermarkt l’évalue pour l’instant à un million, un montant susceptible d’augmenter rapidement.

Les deux clubs de Serie A ont envoyé plusieurs scouts ces dernières semaines pour observer Sahabo. Ils seraient désormais en train d'établir une évaluation complète de son profil.