Tueur en interview ? Jamais sa langue en poche ? Thibaut Courtois se défend : "Des choses doivent être dites"

Connu pour ne pas garder sa langue en poche en interview, Thibaut Courtois s'est défendu. Selon lui, "dire ce qui n'allait pas" après une rencontre n'a rien à voir avec le fait de critiquer son équipe. Et quelles que soient les réactions, le portier ne changera pas son fusil d'épaule.

Thibaut Courtois n'est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche, ce qui lui a déjà valu quelques critiques. Fidèle à lui-même, le portier du Real Madrid et des Diables rouges ne compte toutefois pas changer son fusil d'épaule.

De retour en Espagne après être venu jusque Tubize pour faire constater sa petite blessure, le gardien de 33 ans a accordé une interview à la Cadena Cope, lors de laquelle il est notamment revenu sur l'importance de Kylian Mbappé chez les Merengues.

Thibaut Courtois défend ses sorties médiatiques parfois contestées

Thibaut Courtois s'est aussi exprimé par rapport à lui-même et à ses sorties dans la presse, qui lui ont déjà valu quelques remontrances. Chez les Diables, par exemple, ses déclarations après certaines contre-performances ne sont jamais vraiment passées.

"Je dis la vérité, ça ne me pose aucun problème. Je ne pense pas que ça soit critiquer l'équipe, c'est simplement dire les choses comme elles le sont. Sinon, à quoi bon faire des interviews ? Parfois, il se passe des choses pendant les matchs qui sont évidentes et qu'il faut dire. Et si quelqu'un a un problème avec ce que je dis, il peut me le dire. Ça ne m'est jamais arrivé au Real Madrid, mais ça a été le cas en sélection."



Lire aussi… Au centre des discussions, puis incontesté : Thibaut Courtois évoque le cas Kylian Mbappé au Real Madrid›

"Il n'y a aucun problème, et je comprends aussi que certaines choses ne se disent qu'en interne. Je peux regarder n'importe qui dans les yeux, et si je fais une erreur, je n'aurai aucun problème à l'admettre. Ce fut le cas en Coupe du Roi, lorsque j'ai commis une erreur qui a mené au partage 2-2. Je m'en étais excusé auprès de l'équipe", a-t-il conclu, clair sur le fait qu'il ne changera pas sa manière de fonctionner médiatiquement.