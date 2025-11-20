Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

Interrogé sur le joueur qui lui a posé le plus de difficultés en Premier League, Eberechi Eze a été très clair. Le milieu offensif d'Arsenal a choisi Kevin De Bruyne.

Mais alors pourquoi trouve-t-il KDB aussi impressionnant ? "Je vais dire De Bruyne. Jouer comme il jouait, faire ce qu’il faisait pendant aussi longtemps… ouais, pas facile."

Kevin De Bruyne, un joueur spécial

"Tu sens que c’est un penseur de très haut niveau. C’est le genre de joueurs que j’admire depuis que je suis jeune, donc clairement un joueur spécial," poursuit-il au micro de Goal.

Un joueur pas comme les autres selon lui : "Probablement le joueur contre lequel tu te retrouves en te disant : 'Il a déjà des solutions aux problèmes que je ne lui ai même pas encore posés'. C’est un gars exceptionnel."

Les deux hommes se sont croisés à de maintes reprises lorsque Eberechi Eze évoluait encore sous les couleurs de Crystal Palace. Entre 2020 et 2025, l'international anglais a pu croiser le Diable Rouge plusieurs fois sur sa route.

Lire aussi… Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les cramponsDésormais parti du côté de l'Italie, Kevin De Bruyne ne devrait pas recroiser la route du joueur anglais de si tôt. À moins que la Belgique n’affronte l'Angleterre ou que Naples croise la route d'Arsenal en Ligue des Champions. Mais pour le moment, le joueur belge est blessé.

