Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

Photo: © photonews
Pour combien le Sporting d'Anderlecht serait-il prêt à laisser partir Nathan De Cat ? Voici la réponse.

Comme révélé par le journaliste sportif de Sky Sport, Florian Plettenberg, Nathan De Cat attire les convoitises en Allemagne. Le Bayern ainsi que le Borussia Dortmund sont sur ses côtés. 

Un départ pour... 25 millions d'euros ?

Mais alors, pour combien d'euros le club bruxellois serait-il prêt à laisser partir sa jeune pépite l'été prochain ? L'expert mercato a apporté de nouvelles précisions. Selon lui, les Mauves réclameraient environ 25 millions d'euros.

Une somme qui est bien plus élevée que sa valeur marchande actuellement estimée par Transfermarkt. Le site spécialisé estime le milieu central à sept millions d'euros. Son contrat court actuellement jusqu'au 30 juin 2027.

Florian Plettenberg précise également que la famille De Cat entretient de très bonnes relations avec la famille de Julien Duranville, qui évolue au BVB. Du côté du Bayern, Vincent Kompany serait séduit par le jeune talent belge de 17 ans.

Nathan De Cat est désormais devenu un véritable cadre d'Anderlecht. Son départ laisserait évidemment un vide, même si les Mauves auraient le temps de trouver un nouveau profil en cas de transfert l'été prochain.

Anderlecht

