Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les rumeurs autour de Joël Ordonez, le défenseur équatorien du Club de Bruges, sont nombreuses. Partira-t-il dès cet hiver du Jan Breydelstadion ? Cela reste à voir, d'autant que deux matches importants de Ligue des Champions attendent encore le club après le Nouvel An.

Liverpool souhaite renforcer sa défense. C’est pourquoi, ces dernières semaines, les Reds avaient déjà préparé une offre d’environ 46 millions d’euros pour Joel Ordonez

Le Club de Bruges va-t-il battre son record de transfert ?

Le défenseur réalise à nouveau une saison solide, comme ces dernières années. Avec, en plus, l’intérêt de clubs comme l’Olympique de Marseille et l’Inter, la surenchère peut commencer.

Liverpool considère Joel Ordonez comme le profil qu’il leur faut : un défenseur capable d’apporter aussi dans la construction, tout en possédant la puissance nécessaire dans les duels. Et selon DirectTV, les Anglais iraient encore plus loin.

50 millions d’euros pour Joel Ordonez ?

Le média évoque désormais un montant pouvant grimper jusqu’à 50 millions d’euros pour arracher l’Équatorien au Club de Bruges. Du jamais vu en Pro League !

Un tel montant est presque impossible à refuser, même pour les Blauw en Zwart, même si, comme l’été dernier avec, entre autres, Ardon Jashari, ils iront jusqu’au bout des négociations. Les 50 millions d’euros pourraient également inclure plusieurs bonus. Selon Transfermarkt, la valeur actuelle du défenseur est de 28 millions d’euros.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Liverpool
Joel Ordonez

Plus de news

Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

08:30
33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ? Analyse

33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ?

07:00
"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

08:00
Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

21:20
"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

07:20
Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

06:30
Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

06:00
Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

19:00
Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

23:00
Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

21:40
Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

22:00
Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

22:30
"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

21:00
Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

20:30
Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

19:30
Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

20:00
Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

18:30
1
Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

18:00
De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

17:00
Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

17:30
Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

16:00
Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

16:30
Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

15:30
🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

14:40
Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

14:20
La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

15:00
Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

13:30
1
"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

14:00
2
Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

12:00
1
Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

13:00
Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

12:20
Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

12:40
Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

11:00
2
"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

11:20
1
Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue Analyse

Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue

11:40
Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller"

Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller"

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved