Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

Les rumeurs autour de Joël Ordonez, le défenseur équatorien du Club de Bruges, sont nombreuses. Partira-t-il dès cet hiver du Jan Breydelstadion ? Cela reste à voir, d'autant que deux matches importants de Ligue des Champions attendent encore le club après le Nouvel An.

Liverpool souhaite renforcer sa défense. C’est pourquoi, ces dernières semaines, les Reds avaient déjà préparé une offre d’environ 46 millions d’euros pour Joel Ordonez

Le Club de Bruges va-t-il battre son record de transfert ?

Le défenseur réalise à nouveau une saison solide, comme ces dernières années. Avec, en plus, l’intérêt de clubs comme l’Olympique de Marseille et l’Inter, la surenchère peut commencer.

Liverpool considère Joel Ordonez comme le profil qu’il leur faut : un défenseur capable d’apporter aussi dans la construction, tout en possédant la puissance nécessaire dans les duels. Et selon DirectTV, les Anglais iraient encore plus loin.

50 millions d’euros pour Joel Ordonez ?

Le média évoque désormais un montant pouvant grimper jusqu’à 50 millions d’euros pour arracher l’Équatorien au Club de Bruges. Du jamais vu en Pro League !

Un tel montant est presque impossible à refuser, même pour les Blauw en Zwart, même si, comme l’été dernier avec, entre autres, Ardon Jashari, ils iront jusqu’au bout des négociations. Les 50 millions d’euros pourraient également inclure plusieurs bonus. Selon Transfermarkt, la valeur actuelle du défenseur est de 28 millions d’euros.