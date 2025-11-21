"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

Le départ de Sébastien Pocognoli vers Monaco n'a pas été apprécié par les supporters de l'Union Saint-Gilloise. Il revient sur ce choix fort.

Sébastien Pocognoli, un entraîneur opportuniste ? C'est ce qu'on a beaucoup entendu au Parc Duden après son départ soudain pour Monaco. Après une interview accordée à RMC, le nouveau coach de l'ASM s'est pour la première fois confié à un média belge, La Dernière Heure. Il explique que son choix suit tout simplement une suite logique.

"J'ai toujours pris des décisions réfléchies, que ce soit dans mon quotidien de coach ou mes choix d'après-carrière. Rester à l'Union une deuxième année était réfléchi. Idem pour le fait de partir à Monaco. Ce n'est pas une échappatoire ni une décision émotionnelle", commence-t-il.

Repousser ses limites

"Un des facteurs pour la prendre était de voir ce qu'on a fait et si on a encore une marge de progression. Après le titre de champion, je me disais que je pouvais la repousser. Puis à un moment, je me suis reposé la question et je me suis dit que j'avais atteint le maximum à l'Union, tout simplement. C'était vraiment mon sentiment", poursuit Pocognoli.

Mais pourquoi diable avoir changé d'avis en cours de saison : "J'aurais pu continuer à progresser à l'Union. Après le titre, je me suis dit : 'On peut encore progresser au niveau sportif et dans mon développement de coach.' Passer une étape supérieure où j'allais me tester. Au final, et ce n'est pas une critique, j'ai eu la sensation que j'ai dû recommencer des choses faites l'année passée".

Tout s'est enchaîné très vite : "Monaco arrivait. Donc de ce point de vue, partir était logique, même si ce n'était peut-être pas compréhensible de l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter l'Union".