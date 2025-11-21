Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

Eupen avait un périlleux déplacement à négocier à Beveren. Les Pandas s'en sont très bien sortis au Freethiel.

Avec 11 victoires et 2 partages en 13 matchs, Beveren voulait reprendre sa marche en avant contre Eupen. En face, les Pandas voulaient se reprendre après la défaite 2-1 subie il y a deux semaines contre les U23 de La Gantoise.

Aligné au coup d'envoi dans les rangs waeslandiens, Christian Brüls était bien présent pour retrouver son club formateur. Le début de match est équilibré, avec une relative domination locale, mais tout de même deux arrêts à sortir pour Beau Reus.

C'est toutefois Beveren qui a pris les commandes en fin de premier acte, via le jeune Ferre Siegers. Après la pause, les protégés du Freethiel ont poussé pour faire le break, mais c'est Eupen qui a répliqué avant l'heure de jeu. Logan Delaurier-Chaubet a égalisé, bien servi par Lorenzo Youndje.

Eupen résiste

Piqué au vif, Beveren est reparti à l'attaque et a dominé la dernière demi-heure. Mais aucun des onze tirs tentés en deuxième mi-temps n'a pris Marco Hiller à défaut : 1-1, score final.

Eupen décroche donc un joli résultat chez le leader, qui perd ses premiers points de la saison à domicle et ne compte que cinq uintés d'avance sur Courtrai, avec deux matchs de plus. Les Kerels jouent demain contre Lommel. De son côté, Eupen est dans le top 6 mais pourrait en sortir en cas de victoire du Patro Eisden contre le RWDM.