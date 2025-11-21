"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

Actuel entraîneur de l'Esteghlal FC en Iran, Ricardo Sá Pinto s'est exprimé au sujet d'un éventuel retour au Standard de Liège au micro de Sudinfo.

Mais voulait-il vraiment revenir ? "Oui. J’ai été le meilleur entraîneur des dix dernières années au Standard avec un trophée à la clé. J’étais libre et j’avais la possibilité de revenir, d’aider le Standard à revenir encore sur le devant de la scène, mais ils ont préféré une autre personne (Mircea Rednic : ndlr)."

"Ce que je ne veux pas, c’est que les fans me disent : 'Pourquoi tu ne viens pas ? Tout le monde t’attend.' Moi, j’ai fait ma part du travail. Ce qui me fait mal, c’est que les gens ne me respectent pas et ne me répondent pas," poursuit-il.

Il est vraiment déçu de la décision du Standard de Liège de ne pas l'avoir recruté : "C’est le plus triste. Mais bon, après ils ont amené un autre coach et l’ont remercié rapidement. C’est dommage parce qu’ils ont perdu une grande opportunité pour que je revienne au Standard, un club que j’aime et où j’ai eu un grand succès."

La nomination de Mircea Rednic

Le 1er juillet, Mircea Rednic devenait officiellement le nouveau coach des Rouches. Qu'en a-t-il pensé ? "Que cela aurait pu être moi. Avec tout le respect que j’ai pour lui, nous sommes collègues, je lui dois du respect et je lui souhaite le meilleur. Mais à ce moment-là, si on compare nos performances au Standard dans les dix dernières années, je trouve que je devais être l’option naturelle. Surtout quand les gens disent qu’ils me veulent."

Lire aussi… Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem›"J’étais très déçu. Encore une fois, je respecte les décisions, mais ce que je n’aime pas, c’est le manque de respect," pointe-t-il. "Je méritais au moins qu’on me réponde. Dans le passé, c’est aussi arrivé avec Pierre Locht, et ça ne me plaît pas du tout. Je méritais plus de considération pour ce que je suis comme personne, pour ce que j’ai été comme joueur et coach au Standard. Ils ont fait d’autres choix, je l’accepte et je souhaite le meilleur au club." L'entraîneur portugais aurait aimé écrire à nouveau l'histoire avec le Standard, comme il l'a fait lors de son passage lors de la saison 2017-2018. Il avait remporté la Coupe de Belgique avec les Rouches.