Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

Hendrik Van Crombrugge n'a pas sa langue dans sa poche et ne se présente jamais en interview pour répéter des clichés. Il l'assume pleinement et préfère parler ainsi, à l'image de Thibaut Courtois ou de Jérémy Doku.

Le Racing Genk est sur une meilleure dynamique ces dernières semaines, après un très mauvais début cette saison. Il reste encore beaucoup de choses à améliorer à la Cegeka Arena, mais avant la trêve internationale, plusieurs points positifs pouvaient déjà être relevés.

Début novembre, Genk s’était imposé 0-1 contre Westerlo, mais non sans mal. Hendrik Van Crombrugge avait déclaré après la rencontre que le niveau de jeu des deux équipes était très faible. Selon lui, l’arbitre avait été le meilleur sur le terrain.

"Je maintiens toujours ces propos", a déclaré le gardien de Genk dans les colonnes de Het Belang van Limburg. "La question est de savoir s’il faut dire cela en privé ou devant la caméra ? Je fais les deux. En Belgique, on n’a pas l’habitude qu’un joueur tienne ce genre de propos."

Hendrik Van Crombrugge refuse de se limiter aux clichés

Il cite également un exemple des Diables Rouges. "Jérémy Doku l’a fait la semaine dernière avec les Diables Rouges, et tout le monde était content qu’enfin quelqu’un dise les choses telles qu’elles sont. Les joueurs n’ont pas toujours besoin de parler en clichés."

"On ne doit pas non plus toujours brosser les supporters dans le sens du poil", poursuit-il. "Mais à Westerlo, cette réaction était surtout nécessaire pour garder tout le monde concentré. Nous avions enfin réussi à garder notre cage inviolée en championnat. Le danger était que l’on devienne trop confiants sur ce point, alors que quelques jours plus tard, nous devions affronter Braga, une équipe d’un tout autre calibre."