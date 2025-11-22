Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"
Deviens fan de KRC Genk! 2043

Hendrik Van Crombrugge n'a pas sa langue dans sa poche et ne se présente jamais en interview pour répéter des clichés. Il l'assume pleinement et préfère parler ainsi, à l'image de Thibaut Courtois ou de Jérémy Doku.

Le Racing Genk est sur une meilleure dynamique ces dernières semaines, après un très mauvais début cette saison. Il reste encore beaucoup de choses à améliorer à la Cegeka Arena, mais avant la trêve internationale, plusieurs points positifs pouvaient déjà être relevés.

Début novembre, Genk s’était imposé 0-1 contre Westerlo, mais non sans mal. Hendrik Van Crombrugge avait déclaré après la rencontre que le niveau de jeu des deux équipes était très faible. Selon lui, l’arbitre avait été le meilleur sur le terrain.

"Je maintiens toujours ces propos", a déclaré le gardien de Genk dans les colonnes de Het Belang van Limburg. "La question est de savoir s’il faut dire cela en privé ou devant la caméra ? Je fais les deux. En Belgique, on n’a pas l’habitude qu’un joueur tienne ce genre de propos."

Hendrik Van Crombrugge refuse de se limiter aux clichés

Il cite également un exemple des Diables Rouges. "Jérémy Doku l’a fait la semaine dernière avec les Diables Rouges, et tout le monde était content qu’enfin quelqu’un dise les choses telles qu’elles sont. Les joueurs n’ont pas toujours besoin de parler en clichés."

"On ne doit pas non plus toujours brosser les supporters dans le sens du poil", poursuit-il. "Mais à Westerlo, cette réaction était surtout nécessaire pour garder tout le monde concentré. Nous avions enfin réussi à garder notre cage inviolée en championnat. Le danger était que l’on devienne trop confiants sur ce point, alors que quelques jours plus tard, nous devions affronter Braga, une équipe d’un tout autre calibre."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Hendrik Van Crombrugge

Plus de news

Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

17:54
Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

18:00
Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

15:00
Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

17:00
Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver" Interview

Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver"

16:00
Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match" Interview

Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match"

14:40
1
🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

16:30
Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach" Interview

Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach"

15:30
Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

14:20
🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

12:40
Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

14:00
"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin Interview

"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin

13:20
Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

13:40
Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

13:00
Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

12:20
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

11:40
Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

12:00
"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

11:00
"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

10:30
"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

10:00
"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

09:00
1
"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

09:30
"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

08:00
Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

08:30
Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

07:20
Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

07:00
Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

07:40
Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

06:30
1
Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem Analyse

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00
8
À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

22:41
Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

23:15
Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

22:20
Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

21:40
Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

21:00
Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

21:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved