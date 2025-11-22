La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

La Gantoise a enchaîné un troisième match sans victoire, et aurait même pu s'incliner pour la deuxième fois en trois matchs du côté de Westerlo. Les Campinois ont été frustrés, puis sauvés par la VAR.

Westerlo et La Gantoise se sont séparés ce samedi en début de soirée sur un score nul et vierge (0-0), au terme d'une rencontre que les Campinois auraient probablement mérité de remporter... même si dans les arrêts de jeu, la VAR a refusé un penalty aux Buffalos.

C'est Westerlo qui s'était offert la première grosse occasion du match, via Ferri bien trouvé par Haspolat - mais la frappe du Campinois heurtait la latte. La première période était assez équilibrée, avec Gand se procurant à son tour deux belles occasions en fin de mi-temps.

Westerlo dans la zone rouge au terme de ce week-end ?

Mais au retour des vestiaires, il n'y en avait plus que pour Westerlo, et Roef devait sortir une tête de Bayram puis une nouvelle opportunité de Ferri. Un Ferri ensuite à l'assist pour Sakamoto... du moins croyait-il, car le VAR déterminait que le Japonais était hors-jeu de toute justesse.

🚩 | KVC Westerlo had bijna de voorsprong te pakken, maar de VAR merkte buitenspel op. 🤏📏 #WESGNT pic.twitter.com/EbqLsndeGH — DAZN België (@DAZN_BENL) November 22, 2025

Westerlo avait jusque là obtenu le plus d'occasions de prendre les trois points, mais était presque piégé dans les arrêts de jeu. Un penalty était en effet sifflé pour une faute sur Skoras ; cette fois, c'est en faveur des Campinois que le VAR interviendra pour annuler la décision arbitrale.

Un 0-0 tout sauf ennuyeux donc, Davy Roef sauvant encore ses couleurs avant la fin de la rencontre et offrant un point à La Gantoise. Du côté de Westerlo, cela fait 5 matchs sans victoire, et la zone rouge se rapproche dangereusement...