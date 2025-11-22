La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

La Gantoise a enchaîné un troisième match sans victoire, et aurait même pu s'incliner pour la deuxième fois en trois matchs du côté de Westerlo. Les Campinois ont été frustrés, puis sauvés par la VAR.

Westerlo et La Gantoise se sont séparés ce samedi en début de soirée sur un score nul et vierge (0-0), au terme d'une rencontre que les Campinois auraient probablement mérité de remporter... même si dans les arrêts de jeu, la VAR a refusé un penalty aux Buffalos.

C'est Westerlo qui s'était offert la première grosse occasion du match, via Ferri bien trouvé par Haspolat - mais la frappe du Campinois heurtait la latte. La première période était assez équilibrée, avec Gand se procurant à son tour deux belles occasions en fin de mi-temps.

Westerlo dans la zone rouge au terme de ce week-end ? 

Mais au retour des vestiaires, il n'y en avait plus que pour Westerlo, et Roef devait sortir une tête de Bayram puis une nouvelle opportunité de Ferri. Un Ferri ensuite à l'assist pour Sakamoto... du moins croyait-il, car le VAR déterminait que le Japonais était hors-jeu de toute justesse.

Westerlo avait jusque là obtenu le plus d'occasions de prendre les trois points, mais était presque piégé dans les arrêts de jeu. Un penalty était en effet sifflé pour une faute sur Skoras ; cette fois, c'est en faveur des Campinois que le VAR interviendra pour annuler la décision arbitrale. 

Un 0-0 tout sauf ennuyeux donc, Davy Roef sauvant encore ses couleurs avant la fin de la rencontre et offrant un point à La Gantoise. Du côté de Westerlo, cela fait 5 matchs sans victoire, et la zone rouge se rapproche dangereusement...

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 15 36 11 3 1 31-8 23 G G G P G
2. FC Bruges FC Bruges 0-0 15 30 9 3 3 21-13 8 G G G G P
3. Anderlecht Anderlecht 14 25 7 4 3 21-13 8 G P P G G
4. STVV STVV 14 24 7 3 4 19-16 3 G P P G G
5. La Gantoise La Gantoise 15 22 6 4 5 23-22 1 P G P P P
6. KV Malines KV Malines 14 21 5 6 3 19-17 2 P G P P P
7. KRC Genk KRC Genk 14 20 5 5 4 19-18 1 G P P G P
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 15 20 5 5 5 21-21 0 G P P P P
9. Charleroi Charleroi 0-0 15 19 5 4 6 18-20 -2 P P G P G
10. Standard Standard 15 18 5 3 7 13-19 -6 G P G P P
11. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 14 17 4 5 5 11-14 -3 P P P G P
12. Westerlo Westerlo 15 16 4 4 7 19-24 -5 P P P P P
13. OH Louvain OH Louvain 14 15 4 3 7 15-22 -7 P P P G G
14. Antwerp Antwerp 14 14 3 5 6 13-16 -3 P P P P G
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15 12 2 6 7 18-23 -5 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 14 5 0 5 9 8-23 -15 P P P P P
Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges - Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
