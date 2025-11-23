🎥 Un nouveau scandale ? La VAR sème la confusion à Westerlo contre la Gantoise

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Westerlo crie à l'injustice après un but annulé par la VAR face à La Gantoise. Issame Charai dénonce une décision incompréhensible.

Westerlo pensait avoir fait le plus dur contre La Gantoise. À l’heure de jeu, Nacho Ferri part dans le dos de la défense, temporise et sert Sakamoto, qui marque. Tout le Kuipje y croit… avant l’arbitre met tout en pause et la VAR s’en mêle.

Les minutes passent, les discussions continuent et personne ne comprend ce qui se passe. Finalement, le but est annulé. Ferri était hors-jeu. Même après la diffusion des images, le doute persiste pour Westerlo.

Une erreur de la VAR ?

Issame Charai, déjà tendu pendant la phase, ne cache pas sa colère. "C’est une honte et un coup dur pour le football belge", lâche-t-il. Ce qui l’énerve le plus, c’est l’incertitude. "Quand on hésite aussi longtemps, c’est qu’on n’est sûr de rien. Et dans ce cas-là, le but doit compter."

Lire aussi… "Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétantLe coach prend soin de ne pas viser l’arbitre principal. "Je ne reproche rien à Bert Put. C’est la VAR qui change sa décision. Quand j’entends qu’on ne sait pas si la bonne ligne a été tracée… là, ça devient grave."

Le but aurait pu changer le match, mais à la place, ça a laissé un gros sentiment d’injustice. Et vous, vous en pensez quoi ?

