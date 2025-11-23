Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines
Photo: © photonews

Surprise dans le onze du RSC Anderlecht à La Louvière : Lucas Hey est absent. Il devrait manquer quelques semaines de compétition, et n'est pas le seul.

Pas trace de Lucas Hey sur la feuille de match ce dimanche soir pour RAAL-Anderlecht et ce n'est naturellement pas une décision sportive de Besnik Hasi. Le Danois, titulaire incontournable cette saison, s'est blessé. 

Hasi n'a pas pour autant décidé d'aligner Mihajlo Ilic ou Yasin Özcan (ce dernier n'est même pas sur le banc). C'est plutôt Killian Sardella qui intègre le onze et devrait accompagner Marco Kana dans l'axe de la défense. 

Il semblerait que Hey doive manquer quelques semaines de compétition, en raison d'une surcharge physique. Le défenseur danois a presque tout joué cette saison aux côtés de Kana. Il devrait être indisponible de 2 à 3 semaines.

Fin de parcours pour Luis Vazquez à Anderlecht

Autre absence sur la feuille de match : Luis Vazquez, qui n'est même pas sur le banc. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains un peu plus longtemps, à savoir jusque fin décembre... mais cela pourrait signifier la fin de son parcours anderlechtois.

Lire aussi… LIVE : La Louvière prend l'ascendant ! (0-0)En effet, un départ cet hiver semble à l'ordre du jour pour Vazquez, qui souhaite partir en raison de son manque de temps de jeu. Mihajlo Cvetkovic a pris le dessus sur l'Argentin depuis plusieurs semaines désormais.  

Les mauvaises nouvelles se multiplient en tout cas à Anderlecht, quelques jours après l'annonce d'une blessure plus grave pour César Huerta, opéré d'une pubalgie. Le Mexicain manquera plusieurs mois de compétition. 

