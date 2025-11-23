"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

Personne n'aurait parié sur un but de la tête d'Ibrahim Kanaté pour délivrer Anderlecht. Mais le petit malien a su se faufiler entre les tours louviéroises et inscrire son premier but avec l'équipe A du RSCA !

Au moment où Ilay Camara va chercher un coup-franc dangereux côté droit à l'entame des arrêts de jeu, une pensée nous passe par la tête : mais qui donc, au RSCA, peut bien marquer de la tête ? Surtout compte tenu du gabarit des défenseurs de la RAAL ?

Si vous nous aviez répondu "Ibrahim Kanaté", nous vous aurions ri au nez... mais c'est bien le Malien d'1m72, qui jouait ses premières minutes avec l'équipe A depuis le mois d'octobre, qui surgissait entre tout le monde pour aller faire 0-1.

"On sait que sa qualité première, c'est la vitesse et pas le jeu de tête", souriait Besnik Hasi à ce sujet. "Mais il a de la détente ! Je suis très content pour lui après sa passe difficile". Cette saison, Kanaté avait en effet connu des moments compliqués : une expulsion "express" contre le BK Häcken en préliminaires européens, et une autre contre le Club NXT avec l'équipe U23.

Ibrahim Kanaté ne voulait pas trop célébrer

Puisqu'il inscrivait là son premier but avec les Mauve & Blanc, Ibrahim Kanaté a bien sûr été fêté par ses coéquipiers. Mais lui-même voulait faire profil bas : "C'est quelqu'un de très humble et qui ne voulait pas trop célébrer ce but", explique en rigolant Nathan Saliba.

Lire aussi… Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL›"Mais on l'a forcé, bien sûr. Il a dû faire le "zigge zagge zigge zagge", que j'avais aussi dû faire lors de mon premier but. Je ne connaissais pas, mais j'ai vite appris", sourit le Canadien. Ilay Camara, lui aussi arrivé récemment dans le vestiaire anderlechtois, a quant à lui pris Kanaté sous son aile et se réjouit de sa réussite.

Ibrahim a montré qu'il peut être un facteur X

"C'est mon "petit frère". Il a vécu des moments difficiles : il n'y a pas si longtemps, il était encore en Afrique. Il a pris un carton rouge contre Häcken. Ca me faisait mal de le voir galérer comme ça", raconte l'international sénégalais.

Ce but et cette montée au jeu décisive peuvent donc faire beaucoup de bien au jeune ailier malien, qui avait déjà montré toutes ses qualités avec les Futures. "Et cette fois, il les a montrées en équipe A. Il est rapide, il crée du danger. Ibrahim peut être un facteur X", se réjouit Ilay Camara au sujet de son "petit frère". "Et bien sûr qu'on a fêté ça comme il le fallait avec lui dans le vestiaire, il a même dansé !".