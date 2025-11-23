Le Standard devait faire mieux, mais admet : "Il faut aussi féliciter Zulte pour sa défense"

Henry Lawrence a signé sa troisième titularisation de la saison avec le Standard contre Zulte Waregem, ce vendredi. Une soirée frustrante pour l'arrière latéral anglais, comme pour le reste de ses coéquipiers.

Henry Lawrence était le premier à se présenter à notre micro après le partage décevant concédé par le Standard contre Zulte Waregem, ce vendredi soir. L'arrière droit anglais n'avait évidemment pas la mine des grands jours.

"Un match très frustrant, d'autant qu'on a joué la majorité de la partie avec un homme en plus. On n'a pas su créer assez d'occasions. Dans ce genre de matchs, il faut aussi parfois un peu de chance, ce qui n'a pas été le cas pour nous."

Henry Lawrence donne aussi du crédit à la défense de Zulte

Le Standard s'est retrouvé en supériorité numérique dès la 22e minute, mais n'a pas su faire la différence contre un promu regroupé devant son rectangle. Henry Lawrence sait que les Rouches devaient faire mieux, mais donne aussi du crédit à la défense de l'Essevee, qui est restée solide.

"Quand une équipe reçoit une carte rouge, elle attend devant son rectangle et ferme les espaces. Ils ont très bien défendu les centres et nous ont empêchés de créer plus d'occasions. On devait faire mieux, mais il faut aussi reconnaître qu'ils ont très bien défendu."

À titre personnel, le joueur de 24 ans, fraîchement papa pour la deuxième fois, signait sa troisième titularisation de la saison seulement. Sa prestation individuelle n'a pas été mauvaise, mais n'avait rien de transcendant non plus. "Je me suis senti bien, je n'avais plus joué depuis longtemps. Je me suis entraîné dur pour être prêt et je l'étais", a-t-il conclu.