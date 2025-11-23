Loin d'Anderlecht, Kasper Dolberg marque enfin mais traîne son spleen : "Oui, je me sens responsable"

Photo: © photonews

Kasper Dolberg a marqué son premier but depuis son retour à l'Ajax. Mais l'heure n'est pas à la fête.

Cet été, Kasper Dolberg a quitté Anderlecht pour revenir à l'Ajax. Un transfert à dix millions qui avait tout de la belle histoire : le Danois apprécie particulièrement Amsterdam, la ville qui a fait de lui un homme en tout début de carrière.

Mais depuis son arrivée, l'ancien attaquant du Sporting vit des moments délicats : l'équipe est à la peine, ce qui a valu son C4 à l'entraîneur John Heitinga. Doublure de Wout Weghorst lors de ses premiers matchs, Dolberg a ensuite été écarté des terrains pendant six semaines suite à une blessure aux muscles abdominaux.

Hier, il est monté au jeu pour la dernière demi-heure, alors que l'Ajax était mené 0-2. Il est parvenu à réduire le score sur un assist de Mika Godts, pas suffisant toutefois pour éviter la défaite. Les Amstellodamois n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matchs de championnat et en sont à 0 sur 12 en Ligue des Champions.

L'Ajax en crise

Malgré son but, Dolberg est arrivé très marqué au micro d'ESPN : "Oui, je me sens très responsable. Je fais tout mon possible pour aider et redresser la situation, mais c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement la responsabilité de quelques leaders ou de quelques joueurs expérimentés. On n'est pas obligés de jouer le plus beau football, mais on doit gagner ces matchs. On a besoin de points. C'est très difficile en ce moment, mais c'est à nous de surmonter cette épreuve. On doit rester soudés".

Mardi, l'Ajax reçoit Benfica, la seule autre équipe à ne pas avoir collecté le moindre point en Ligue des Champions. Si la situation tourne à nouveau au vinaigre, Dolberg pourrait encore être associé à Weghorst pour inverser la tendance en fin de match : "Ça crée un certain chaos dans la surface. Vous avez d'ailleurs vu que j'étais complètement démarqué quand j'ai marqué. C'est aussi parce que Wout a semé la pagaille dans la surface. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous jouons côte à côte".

