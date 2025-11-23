"On a un génie avec nous" : Anthony Vanden Borre revient sur le jour où Eden Hazard l'a bluffé

Anthony Vanden Borre se confie sur ses souvenirs avec Eden Hazard, récemment honoré par la Premier League.

Anthony Vanden Borre, ancien joueur d’Anderlecht et ex-Diable Rouge, a livré quelques souvenirs sur Play Sport. L’ancien défenseur, connu pour sa sincérité, est revenu sur ses années en sélection. Et sur Eden Hazard, intronisé au Hall of Fame de la Premier League.

Impressionnant dès son premier match

Pour Vanden Borre, Hazard n’était pas qu'un joueur doué : c’était un ovni. Il se souvient de sa première venue chez les Diables, lors d’un match au Luxembourg. Eden arrive, lacets défaits, complètement détendu. "Eden, c’est un bordel de football. Trop fort. Je me rappellerai toujours la première fois qu’il est venu."

À l’époque, cette décontraction étonnait. Van Den Borre ajoute : "Il monte sur le terrain et tu te dis : bordel, on a un génie avec nous. Ce n’était pas bien accepté un joueur qui venait avec ses lacets défaits à l’époque."

Les deux hommes ont partagé ensemble l'aventure de la Coupe du monde 2014 au Brésil. La génération dorée découvrait une grande compétition, pleine d’espoir et d’ambition.

L’histoire s’était arrêtée en quart de finale face à l’Argentine, sur un but de Gonzalo Higuaín. Une élimination amère, mais qui avait marqué le début d’une ère nouvelle pour les Diables Rouges.