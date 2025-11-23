"On a un génie avec nous" : Anthony Vanden Borre revient sur le jour où Eden Hazard l'a bluffé

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"On a un génie avec nous" : Anthony Vanden Borre revient sur le jour où Eden Hazard l'a bluffé
Deviens fan de Belgique! 2612

Anthony Vanden Borre se confie sur ses souvenirs avec Eden Hazard, récemment honoré par la Premier League.

Anthony Vanden Borre, ancien joueur d’Anderlecht et ex-Diable Rouge, a livré quelques souvenirs sur Play Sport. L’ancien défenseur, connu pour sa sincérité, est revenu sur ses années en sélection. Et sur Eden Hazard, intronisé au Hall of Fame de la Premier League.

Impressionnant dès son premier match

Pour Vanden Borre, Hazard n’était pas qu'un joueur doué : c’était un ovni. Il se souvient de sa première venue chez les Diables, lors d’un match au Luxembourg. Eden arrive, lacets défaits, complètement détendu. "Eden, c’est un bordel de football. Trop fort. Je me rappellerai toujours la première fois qu’il est venu."

À l’époque, cette décontraction étonnait. Van Den Borre ajoute : "Il monte sur le terrain et tu te dis : bordel, on a un génie avec nous. Ce n’était pas bien accepté un joueur qui venait avec ses lacets défaits à l’époque."

Les deux hommes ont partagé ensemble l'aventure de la Coupe du monde 2014 au Brésil. La génération dorée découvrait une grande compétition, pleine d’espoir et d’ambition.

L’histoire s’était arrêtée en quart de finale face à l’Argentine, sur un but de Gonzalo Higuaín. Une élimination amère, mais qui avait marqué le début d’une ère nouvelle pour les Diables Rouges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique
Eden Hazard

Plus de news

La RAAL vise un nouvel exploit : Frédéric Taquin annonce la couleur avant Anderlecht

La RAAL vise un nouvel exploit : Frédéric Taquin annonce la couleur avant Anderlecht

11:00
Vanheusden après Musonda, De Mul... : pitié, Roméo et Julien, ne nous faites pas le même coup !

Vanheusden après Musonda, De Mul... : pitié, Roméo et Julien, ne nous faites pas le même coup !

08:00
"Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétant

"Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétant

10:30
Charleroi méritait mieux qu'une défaite face à Bruges ? Rik De Mil : "Le résultat aurait dû être différent"

Charleroi méritait mieux qu'une défaite face à Bruges ? Rik De Mil : "Le résultat aurait dû être différent"

10:00
"Il nous a tués" Antoine Bernier revient sur l'action qui a brisé les espoirs de Charleroi face à Bruges

"Il nous a tués" Antoine Bernier revient sur l'action qui a brisé les espoirs de Charleroi face à Bruges

09:30
Le Bayern Munich se réveille après un 0-2 : Vincent Kompany dévoile ce qui a changé

Le Bayern Munich se réveille après un 0-2 : Vincent Kompany dévoile ce qui a changé

09:00
Battu par Anderlecht, Vanderbiest recadre son groupe : Malines arrive à Genk avec d'autres intentions

Battu par Anderlecht, Vanderbiest recadre son groupe : Malines arrive à Genk avec d'autres intentions

08:20
Triste "record" pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco

Triste "record" pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco

07:30
2
D1 ACFF : victoire de l'USG B contre les jeunes du Standard, Mons et Tubize vainqueurs

D1 ACFF : victoire de l'USG B contre les jeunes du Standard, Mons et Tubize vainqueurs

23:40
Les supporters ne comprennent pas : décision étonnante de l'Ajax concernant Jorthy Mokio et Rayane Bounida

Les supporters ne comprennent pas : décision étonnante de l'Ajax concernant Jorthy Mokio et Rayane Bounida

21:20
Le RSCA Futures manque l'occasion d'enfoncer Seraing, Courtrai enchaîne en haut de classement

Le RSCA Futures manque l'occasion d'enfoncer Seraing, Courtrai enchaîne en haut de classement

23:20
Charleroi méritait mieux, mais Bruges fait le job avant la Champions League

Charleroi méritait mieux, mais Bruges fait le job avant la Champions League

22:45
"Une honte pour le football belge" : la VAR met Westerlo en colère

"Une honte pour le football belge" : la VAR met Westerlo en colère

22:32
Un ancien joueur d'Anderlecht victime de racisme : lourde sanction pour le club concerné

Un ancien joueur d'Anderlecht victime de racisme : lourde sanction pour le club concerné

22:00
Anderlecht a bien tenté de faire revenir Chancel Mbemba : voici pourquoi son grand retour n'a pas eu lieu

Anderlecht a bien tenté de faire revenir Chancel Mbemba : voici pourquoi son grand retour n'a pas eu lieu

21:40
Les 40 ans d'une légende : Anderlecht célèbre Mbokani, Besnik Hasi partage une anecdote

Les 40 ans d'une légende : Anderlecht célèbre Mbokani, Besnik Hasi partage une anecdote

21:00
La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

20:40
Mauvais débuts pour Philippe Clément qui n'enraie pas la spirale négative de Norwich City

Mauvais débuts pour Philippe Clément qui n'enraie pas la spirale négative de Norwich City

20:20
Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir Réaction

Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir

19:20
Cette fois, il n'y est a priori pour rien : Didier Lamkel Zé claque encore la porte

Cette fois, il n'y est a priori pour rien : Didier Lamkel Zé claque encore la porte

19:40
Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026

Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026

19:00
Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union Analyse

Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union

18:40
Kompany et le Bayern se font peur... avant de dérouler !

Kompany et le Bayern se font peur... avant de dérouler !

18:20
Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

18:00
Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

17:54
Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

17:30
Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

17:00
🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

16:30
Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver" Interview

Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver"

16:00
Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match" Interview

Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match"

14:40
1
Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach" Interview

Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach"

15:30
Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

15:00
Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

14:20
Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

14:00
"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin Interview

"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin

13:20
Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 13:30 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved