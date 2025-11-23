Quand le héros de la RAAL pouvait signer à Anderlecht : "Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première"

Marcos Peano est l'un des hommes en forme de la RAAL. Certains à Anderlecht le connaissent bien : le Sporting n'est pas passé loin de le recruter il y a dix ans.

Il y a un an, Marcos Peano a fait le grand saut : sa signature à la RAALa débouché sur sa première expérience hors du championnat argentin. Pour le même prix, il a même changé de continent. Avec succès, puisque le gardien de 27 ans a été élu joueur du mois d'octobre et porte le brassard de capitaine.

Il aurait pourtant déjà pu signer en Belgique il y a dix ans, quand Anderlecht s'intéressait à lui. Nicolas Frutos était alors l'entraîneur des U21, il avait bien connu Peano à Santa Fe. Sur ses conseils, le jeune portier est ainsi venu passer un test chez les Mauves.

Mais le deal n'a pas abouti : "Il n'y aura pas d'esprit de revanche", explique-t-il à La Dernière Heure. "J'ai passé un test et je suis revenu quelques semaines plus tard. Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première".

Pas d'accord entre les clubs

Il n'éprouve pas de regrets : "C'était une opportunité de pouvoir faire ça à l'époque, c'est un moment dans ma vie qui reste une expérience comme les autres. Ça ne s'est pas fait, je crois que les clubs n'étaient pas d'accord, c'est tout. C'est comme ça".

