Quand le héros de la RAAL pouvait signer à Anderlecht : "Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première"

Photo: © photonews

Marcos Peano est l'un des hommes en forme de la RAAL. Certains à Anderlecht le connaissent bien : le Sporting n'est pas passé loin de le recruter il y a dix ans.

Il y a un an, Marcos Peano a fait le grand saut : sa signature à la RAALa débouché sur sa première expérience hors du championnat argentin. Pour le même prix, il a même changé de continent. Avec succès, puisque le gardien de 27 ans a été élu joueur du mois d'octobre et porte le brassard de capitaine.

Il aurait pourtant déjà pu signer en Belgique il y a dix ans, quand Anderlecht s'intéressait à lui. Nicolas Frutos était alors l'entraîneur des U21, il avait bien connu Peano à Santa Fe. Sur ses conseils, le jeune portier est ainsi venu passer un test chez les Mauves.

Mais le deal n'a pas abouti : "Il n'y aura pas d'esprit de revanche", explique-t-il à La Dernière Heure. "J'ai passé un test et je suis revenu quelques semaines plus tard. Je me suis entraîné une fois avec l'équipe première".

Pas d'accord entre les clubs

Il n'éprouve pas de regrets : "C'était une opportunité de pouvoir faire ça à l'époque, c'est un moment dans ma vie qui reste une expérience comme les autres. Ça ne s'est pas fait, je crois que les clubs n'étaient pas d'accord, c'est tout. C'est comme ça".

Lire aussi… LIVE : Suivez RAAL - RSC Anderlecht en direct commenté (18h30)Le train est finalement passé une seconde fois, toujours via l'intermédiaire de Nicolas Frutos, cette fois du côté de La Louvière, jusqu'à retrouver Anderlecht comme adversaire pour la première fois.

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 STVV STVV
