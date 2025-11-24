À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

Les RSCA Futures comptent dans leur noyau plusieurs joueurs qui s'imaginaient rejoindre l'équipe première d'Anderlecht cet été. Olivier Renard fait le point sur ces dossiers sensibles.

Face à ce contretemps, tous les joueurs n'adoptent pas la même attitude. “Özcan n'est certainement pas une pomme pourrie. Il propose souvent lui-même de gagner en rythme avec le RSCA Futures”, explique Olivier Renard dans Het Laatste Nieuws.

Pour Cédric Hatenboer, la situation est différente. “Dans ce dossier, toutes les parties doivent faire des efforts. Nous devons trouver un moyen de restaurer sa confiance, mais Cedric doit également faire un pas", explique le directeur sportif, soulignant que le passage de la deuxième division néerlandaise à la première division belge représente une grande différence.

Des visions toujours discordantes

Un prêt lors du mercato d'hiver semble inévitable : “Nous verrons en janvier quelle est la meilleure solution". Pour l'heure, l'horizon de Cedric Hatenboer en Mauve est toujours aussi bouché. Ce weekend, il n'était même pas repris avec les RSCA Futures.

Olivier Renard réfûte l'hypothèse selon laquelle le club ne fait pas confiance aux jeunes, prenant Nathan De Cat en exemple : “Quand il a provoqué un penalty lors de l'élimination fatale en Europe à Häcken, il aurait été plus facile de revenir à une équipe plus expérimentée. Pourtant, le club a choisi de continuer à le soutenir et à l'aligner".

En plus des dossiers des joueurs, Renard a également parlé de sa propre position en cette période de renouveau au sein du club : “Je suis venu à Anderlecht pour réaliser quelque chose sur le plan sportif et m'amuser. Si je ne m'amuse plus, j'arrêterai”.