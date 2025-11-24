"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

Vincent Euvrard était de passage sur le plateau de La Tribune. Il n'a pas éludé les difficultés rencontrées au Standard ces dernières semaines.

Sans la victoire dans le choc wallon, le Standard serait plus en difficulté encore. Parce qu'entre les deux matchs désastreux à La Gantoise et à Saint-Trond, puis le 0-0 contre Zulte Waregem de ce weekend à Sclessin malgré 70 minutes en supériorité numérique, les temps sont durs. "Contre Saint-Trond et Zulte Waregem, on voulait au moins un 4 sur 6, qui nous aurait mis à un point du top 6. C'est insuffisant", reconnait Vincent Euvrard sur la RTBF.

L'entraîneur du Standard ne ménage pourtant pas ses efforts : "Depuis mon arrivée, on a fait des bonnes choses, avec un changement dans l'intensité et la structure. On s'est améliorés défensivement, mais offensivement, il y a peu d'amélioration. Je suis tout de même satisfait que notre match référence soit tombé après un mois, contre le Club de Bruges".

Confirmer un bon résultat, toujours le plus difficile

"Contre l'Antwerp et Charleroi, on a aussi bien joué à Sclessin. Mais on n'est pas assez constants : quand on est mauvais, on est très mauvais". Vincent Euvrard arrive au noeud du problème : la constance. Ou plutôt l'inconstance, celle qui vous fait passer de faire douter le Club de Bruges à toucher le fond à La Gantoise.

"Cette constance, on l'obtient avec un bon noyau mais aussi en pouvant jouer avec les mêmes joueurs. Il y a eu beaucoup de blessés et de suspendus. Depuis mon arrivée, on est à trois joueurs à plus de 70% de temps de jeu. Ça devrait être 7 ou 8. Mais ce n'est pas une excuse : avec le noyau qu'on a, on doit faire mieux", avance Euvrard.

Le coach ne prend pas la question à la légère. Ce mal habite le Standard depuis des années au gré des affiches restées dans les mémoires et des prestations sans âme contre des formations plus modestes : "Je ne suis pas d'accord quand on dit que l'équipe n'est pas assez motivée. Mais ce manque de constance nous obsède au sein du club".