Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

Charleroi est reparti frustré de son déplacement à Bruges. Entre manque de chance et maladresse dans le dernier geste, les Carolos auraient pu revendiquer mieux.

Ce n'était pas un grand Club de Bruges qui a fini par prendre le dessus sur Charleroi grâce à un but d'Hans Vanaken. Philippe Albert ne dit pas autre chose dans SudPresse : "Bruges peut s’estimer heureux d’avoir battu Charleroi au terme d’un match, dans son chef, très moyen. C’est sa force : fort de son expérience forgée sur la scène européenne, le Club n’a pas besoin d’élever son niveau de jeu pour l’emporter à domicile".

Côté carolo, la rengaine est souvent la même cette saison : l'équipe encaisse sur des instants d'inattention coupables et manque de justesse dans les deux rectangles. Un mal qu'on ne guérit pas en un coup de baguette magique.

"On me dira que Charleroi, qui a été la meilleure équipe en deuxième mi-temps, a manqué de chance, avec deux tentatives repoussées à même la ligne, mais il a aussi manqué de réalisme devant le but de Jackers et aurait pu mieux profiter de l’une ou l’autre reconversion offensive", poursuit Albert.

Trop de points égarés en route pour viser la sixième place ?

Les Zèbres sont actuellement neuvièmes, à égalité avec le Standard : "À l’arrivée, le Sporting aurait dû ramener au moins le partage après avoir fourni autant d’efforts, mais il a de nouveau raté le coche en lâchant des points qui risquent de coûter cher".

"Cela étant, comme pour le Standard, la sixième place n’est qu’à quatre longueurs, à la nuance près que le jeu développé par le Sporting est de meilleure qualité que celui proposé par les Rouches", conclut le consultant. Le mercato d'hiver rebattra-t-il les cartes ? En attendant, il y a tout de même encore cinq journées de championnat à négocier.